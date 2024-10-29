Нічний удар по Харкову: рятувальники показали наслідки

Авіаудар по житловому сектору Харкова забрав чотири життя

Уночі ворог завдав удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Загинули чотири людини. Про це повідомила ДСНС.

За даними рятувальників, унаслідок удару повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та чотири автомобілі.

«Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла чотирьох загиблих (дві жінки та двоє чоловіків)», – йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи на місці події тривають. Психологи ДСНС надають допомогу людям на місці.

Нагадаємо, російські загарбники цієї ночі, 29 жовтня, знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб.

Крім того, у Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста.