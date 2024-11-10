Окупанти атакували Харків та Одесу: головне за ніч

Під удар потрапили житлові будинки та мирні люди

В Одесі через атаку «Шахедів» пошкоджені будинки, окупанти атакували Харків ракетою «Гром-Е1», Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 10 листопада, щоб ви були в курсі подій.

В Одесі через атаку «Шахедів» пошкоджені будинки, є постраждалий

В Одесі внаслідок ворожого повітряного удару із застосуванням «Шахедів» були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Через обстріл постраждала одна людина. Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Росіяни здійснили чергову масовану атаку дронами на Одесу та район 9 листопада пізно ввечері.

«Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі», – повідомив керівник ОВА.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Олег Кіпер додав, що над ліквідацією наслідків ворожої атаки працюють усі відповідні екстрені служби.

«Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини», – зауважив чиновник.

Одеська міська рада показала наслідки атаки ворога

В Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої 9 листопада ввечері, є постраждалі. Обійшлося без загиблих. Про це повідомила Одеська міська рада.

«Черговий акт тероризму з боку росіян. Є постраждалі, їм надається необхідна медична допомога. Попередньо – без загиблих», – повідомила мерія.

Зазначається, що під удар потрапили житлові будинки та мирні люди.

«В одному зі зруйнованих будинків ми знайшли загиблого собаку. Ось із ким вони воюють», – наголосила мерія.

На місці влучання працюють оперативні служби. Зранку в Одесі розгорнуть міський штаб для звернень за допомогою громадян, чиї домівки постраждали внаслідок російської атаки.

Окупанти атакували Харків ракетою «Гром-Е1»: що відомо

Росіяни для удару по Харкову вчора ввечері, 9 листопада, застосували гібрид ракети й авіабомби «Гром-Є1» . Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Чубенко зазначив, що ворог завдав аіваудару по Слобідському району міста Харків у суботу о 22.17.

«Влучання було по відкритій місцевості. Внаслідок вибуху та розльоту уламків боєприпасу було пошкоджено фасад декількох багатоповерхових житлових будинків, вибито декілька десятків вікон», – розповів він.

Внаслідок російського обстрілу наразі відомо про одну потерпілу. До медиків звернулася жінка, у якої була гостра реакція на стрес.

Попередньо для удару по Харкову росіяни використали авіаційний боєприпас «Гром-Є1».

«Він є потужнішим за авіаційну бомбу з фугасною боєголовкою, має більший заряд детонаційної речовини. Фактично це черговий воєнний злочин», – зазначив Чубенко.

За фактом ворожого обстрілу було відкрито кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни.

ЗСУ відновили позиції під Сіверськом і Покровськом

Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Сіверська та Покровська. Цю інформацію містить оприлюднений 10 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

На «українському плацдармі» в Курській області 10 листопада продовжувалися обмежені зіткнення, однак ані ЗСУ, ані війська РФ не досягли просування.

Російські джерела стверджували, що 9 листопада російські війська відбили українську транскордонну атаку поблизу Нового Путу.

фото: ISW

Харківщина

10 листопада російські війська продовжували наступальні дії на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

фото: ISW

Речник Харківського угруповання військ України підполковник Євгеній Романов заявив, що невеликі російські піхотні групи за підтримки авіації та артилерії атакують Вовчанськ, російські війська не використовують бронетехніку під час штурмів на цьому напрямку. Романов зазначив, що погані погодні умови на цьому напрямку значно вплинула на операції російських і українських безпілотників і артилерії.