Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Politico: ЄС готується до нової хвилі українських біженців через затяжну війну

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Politico: ЄС готується до нової хвилі українських біженців через затяжну війну
Затяжна війна в Україні викличе новий рух біженців, говорить міністр
фото з відкритих джерел

Затяжна війна в Україні без військової підтримки США змушує політиків ЄС думати про появу нової хвилі біженців

Європейські політики вважають, що відсутність військової підтримки США впливатиме на процес війни, що в подальшому може перерости в нову хвилю величезної кількості українських біженців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, якщо затяжна війна в Україні викличе новий рух біженців, то Європі потрібен обов’язковий розподіл українських біженців відповідно до справедливого механізму.

«Наразі Німеччина, Польща та Чехія прийняли найбільше українських біженців, і у разі нової, більшої хвилі біженців, «це доведеться змінити»», – сказала Фейзер.

Фейзер додала, що наразі вона не очікує ще одного великого сплеску біженців і що це «лише сценарій», який міністри мають обговорити. За її словами, Німеччина підтримуватиме Україну, «поки триває жахлива атака Путіна на Україну».

Politico пише, що тема українських біженців торкається європейських застережень щодо прийому мігрантів, а депортація стоїть на порядку денному засідання ЄС у Брюсселі.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, який заявив, що використає свій візит до Брюсселя, щоб офіційно повідомити Європейську комісію про намір нового австрійського уряду припинити возз’єднання сімей, оцінив перспективу збільшення кількості українських біженців приблизно в тому ж ключі.

На душу населення Австрія «очевидно прийняла більше біженців, ніж багато інших країн», – сказав Карнер.

Країна «зробила свій внесок» і тепер хоче зосередитися на інтеграції людей, які вже там, сказав він: «Це також причина, чому ми зараз припиняємо возз’єднання сімей». 

До слова, повернути додому українців, які потрапили до Німеччини, буде дуже складно. Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова 

Зауважимо, що в першу чергу український уряд планує повертати якраз українців, які перебувають у Німеччині.

Читайте також:

Теги: Європа українці Дональд Трамп війна путін біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому Домі 28 лютого 2025 року
Післямова до подій у Білому домі. 10 «дитячих» і суперечливих тверджень
1 березня, 10:35
Німеччина передає Україні керовані ракети Iris-T
Німеччина передає Україні керовані ракети Iris-T
13 лютого, 01:22
Ілон Маск поновив ультиматум у рамках скорочень у держустановах
Примусові скорочення у держустановах США: Маск поновив свій ультиматум
25 лютого, 09:08
Політика Трампа нагадала колишньому послу США в Японії про Сталіна
Дональд Трамп здійснює мрію Сталіна – The Hill
20 лютого, 20:04
На думку Омельченка, зараз влада намагається уникати масових відключень для населення, однак світло вимикають бізнесу та промисловості
Ризики відключень електроенергії зростають – експерт
23 лютого, 18:13
Указ запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
27 лютого, 21:10
Дональд Трамп не вірить, що РФ порушить мирну угоду щодо України
Зеленський вже не диктатор, а найкращий президент. Усі нові заяви Трампа про Україну
28 лютого, 08:05
Зеленський відповів, чи повинен вибачитись перед Трампом
Зеленський відповів, чи повинен вибачитись перед Трампом
1 березня, 12:12
Компанії, що експлуатують «Північний потік-1» і «Північний потік-2», збанкрутували, оскільки газ газопроводами не йде
Трамп таємно долучився до перезапуску «Північного потоку-2» – Bild
3 березня, 12:07

Соціум

Politico: ЄС готується до нової хвилі українських біженців через затяжну війну
Politico: ЄС готується до нової хвилі українських біженців через затяжну війну
З полиць канадських магазинів зникають американські товари через мита
З полиць канадських магазинів зникають американські товари через мита
На деяких нудистських пляжах Німеччини заборонять купальники
На деяких нудистських пляжах Німеччини заборонять купальники
Картина Бенксі пішла з аукціону за $5 млн
Картина Бенксі пішла з аукціону за $5 млн
«Добре відпочив протягом ночі». Ватикан повідомив про стан Папи Римського
«Добре відпочив протягом ночі». Ватикан повідомив про стан Папи Римського
Маск вимагає звітів про роботу від сотень італійців: деталі скандалу
Маск вимагає звітів про роботу від сотень італійців: деталі скандалу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
33K
Канада пішла на принцип: cпоживачі ігнорують торгового гіганта США
32K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail
20K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
14K
Втрати ворога станом на 5 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua