Politico: ЄС готується до нової хвилі українських біженців через затяжну війну

Затяжна війна в Україні без військової підтримки США змушує політиків ЄС думати про появу нової хвилі біженців

Європейські політики вважають, що відсутність військової підтримки США впливатиме на процес війни, що в подальшому може перерости в нову хвилю величезної кількості українських біженців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, якщо затяжна війна в Україні викличе новий рух біженців, то Європі потрібен обов’язковий розподіл українських біженців відповідно до справедливого механізму.

«Наразі Німеччина, Польща та Чехія прийняли найбільше українських біженців, і у разі нової, більшої хвилі біженців, «це доведеться змінити»», – сказала Фейзер.

Фейзер додала, що наразі вона не очікує ще одного великого сплеску біженців і що це «лише сценарій», який міністри мають обговорити. За її словами, Німеччина підтримуватиме Україну, «поки триває жахлива атака Путіна на Україну».

Politico пише, що тема українських біженців торкається європейських застережень щодо прийому мігрантів, а депортація стоїть на порядку денному засідання ЄС у Брюсселі.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, який заявив, що використає свій візит до Брюсселя, щоб офіційно повідомити Європейську комісію про намір нового австрійського уряду припинити возз’єднання сімей, оцінив перспективу збільшення кількості українських біженців приблизно в тому ж ключі.

На душу населення Австрія «очевидно прийняла більше біженців, ніж багато інших країн», – сказав Карнер.

Країна «зробила свій внесок» і тепер хоче зосередитися на інтеграції людей, які вже там, сказав він: «Це також причина, чому ми зараз припиняємо возз’єднання сімей».

До слова, повернути додому українців, які потрапили до Німеччини, буде дуже складно. Про це заявила директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова

Зауважимо, що в першу чергу український уряд планує повертати якраз українців, які перебувають у Німеччині.