Українські біженці втратять статус у США? Трамп пояснив свою позицію

Трамп обдумує скасування правового статусу українців, натомість Білий дім назвав фейком план відкликати статус біженця у 240 тис. українців

Президент США Дональд Трамп заявив, що невдовзі прийме рішення про статус тимчасового перебування українських біженців в США, проте зазначив що не хоче завдати нікому болю. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі, повідомляє «Главком».

«Що ж, ми не хочемо завдавати нікому болю, і ми точно не хочемо завдати їм шкоди», – зазначив президент США у відповідь на запитання про те, чи прагне він скасування тимчасового правового статусу (TPS) для українських біженців.

Трамп зазначив, що розглядає це питання. «Є люди, які вважають це доречним, а деякі люди – ні, тож я прийму рішення досить скоро», – зауважив глава Білого дому.

Він також зазначив, що особливо не хоче нашкодити українцям, які «багато чого пережили».

Раніше офіційна представниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що адміністрація президента США не ухвалювала рішення про припинення тимчасового статусу 240 тис. українців. Публікацію агентства Reuters, що розповсюдило цю інформацію, вона назвала «фейком».

«Це чергова фальшива новина від Reuters, яка базується на анонімних джерелах, які поняття не мають, про що говорять. Правда: на даний момент жодного рішення не прийнято», – йдеться у повідомленні.

До посади Лівіт прикріпила скріншот публікації Reuters, в якій йшлося про намір адміністрації Дональда Трампа відкликати тимчасовий правовий статус українців. Агентство писало, що рішення може набути чинності вже у квітні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа може позбавити статусу біженця щонайменше 240 тис. українців, які перебувають у Сполучених Штатах. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела. Агентство не уточнило, чи це стосується лише тих, хто виїхав до США після початку воєнних дій в Україні.