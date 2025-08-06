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Два аеропорти Туреччини побили історичні рекорди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Два аеропорти Туреччини побили історичні рекорди
Аеропорт Стамбула встановив черговий рекорд
фото із відкритих джерел

Аеропорти в Стамбулі та Анталії встановили рекорди з пасажиропотоку

Аеропорт «Стамбул» та аеропорт в Анталії побили рекорди з пасажиропотоку, обслуживши найбільшу кількість пасажирів за час свого існування.  Про це міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадир Уралоглу повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, пише «Главком».

«Два аеропорти, чотири історичні рекорди 2 серпня. Аеропорт Стамбула досяг найвищого показника щоденного пасажиропотоку в історії Європи – 282 070 пасажирів та 1698 рейсів», – йдеться в дописі. Щодо аеропорту Анталії, як зазначив міністр, було побито його абсолютний рекорд – аеропорт обслужив 228 427 пасажирів та 1225 рейсів на день.

Раніше аеропорт у Стамбулі здивував пасажирів цікавим досягненням.Три літаки одночасно приземлилися в аеропорту «Стамбул». І ця подія сталась у Європі вперше. 

До слова, організація захисту прав пасажирів AirHelp опублікувала свій щорічний глобальний рейтинг аеропортів, в якому оцінюються показники пунктуальності, задоволеності пасажирів і якості обслуговування. Міжнародний аеропорт Кейптауна в ПАР посів перше місце, отримавши 8,6 бала за пунктуальність і 8,7 бала за думку клієнтів і очоливши список із 250 міжнародних аеропортів із 68 країн.

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Теги: Туреччина Стамбул аеропорт соцмережі

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