Два аеропорти Туреччини побили історичні рекорди

Аеропорти в Стамбулі та Анталії встановили рекорди з пасажиропотоку

Аеропорт «Стамбул» та аеропорт в Анталії побили рекорди з пасажиропотоку, обслуживши найбільшу кількість пасажирів за час свого існування. Про це міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадир Уралоглу повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, пише «Главком».

«Два аеропорти, чотири історичні рекорди 2 серпня. Аеропорт Стамбула досяг найвищого показника щоденного пасажиропотоку в історії Європи – 282 070 пасажирів та 1698 рейсів», – йдеться в дописі. Щодо аеропорту Анталії, як зазначив міністр, було побито його абсолютний рекорд – аеропорт обслужив 228 427 пасажирів та 1225 рейсів на день.

Раніше аеропорт у Стамбулі здивував пасажирів цікавим досягненням.Три літаки одночасно приземлилися в аеропорту «Стамбул». І ця подія сталась у Європі вперше.

До слова, організація захисту прав пасажирів AirHelp опублікувала свій щорічний глобальний рейтинг аеропортів, в якому оцінюються показники пунктуальності, задоволеності пасажирів і якості обслуговування. Міжнародний аеропорт Кейптауна в ПАР посів перше місце, отримавши 8,6 бала за пунктуальність і 8,7 бала за думку клієнтів і очоливши список із 250 міжнародних аеропортів із 68 країн.