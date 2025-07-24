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Умєров доповів президенту про результати переговорів з РФ: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Умєров доповів президенту про результати переговорів з РФ: подробиці
23 липня відбувся третій раунд переговорів з Росією
фото: Рустем Умєров

За словами Умєрова, Україна вже готова до припинення вогню

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту України Володимиру Зеленському про результати третьої зустрічі з представниками російської федерації під час перемовин у Стамбулі. Про це Умєров повідомив у Facebook, інформує «Главком».

Рустем Умєров повідомив, що українська сторона чітко окреслила три ключові пріоритети, що раніше визначив Зеленський. Йдеться про повне припинення вогню, зустріч лідерів та повернення українських захисників та незаконно вивезених дітей.

Як повідомив секретар РНБО, Україна вже готова до припинення вогню.

«Технічні механізми відомі. Єдина перешкода – відсутність політичного рішення у кремлі. Зустріч лідерів – це інструмент, який може розблокувати політичні та безпекові питання. Україна готова. Президент Зеленський готовий. Питання – чи готовий путін сісти за стіл переговорів, не ховаючись за чужими мандатами?», – написав Умєров.

Умєров подякував Туреччині за те, що країна слугує майданчиком для мирних переговорів

«Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів – до відповідальності, від війни – до рішень», – підсумував він.

Нагадаємо, на переговорах в Стамбулі Україна запропонувала Росії провести зустріч лідерів за посередництва президента США Дональда Трампа і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Секретар РНБО Умєров також наголосив, що переговори з російською стороною відбуватимуться, навіть якщо не вдасться влаштувати зустріч на рівні лідерів країн.

«Ми говорили, що ініціатива президента Трампа підтримується, у нас вже пройшло багато зустрічей. Маємо поступ на гуманітарному треку. Що стосується перемир'я, то у нас немає поступу поки що. І ми працюємо над пріоритетними питаннями. Наш пріоритет це завжди люди, зупинка вогню і зустріч лідерів», – каже він.

Зауважимо, у Стамбулі стартував третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. Раніше президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговори з Росією в Стамбулі.

До неї увійшли 14 осіб – представники МЗС, Офісу президента, ЗСУ, СБУ та розвідки. За словами президента України, ключовими темами переговорів стануть: повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, і підготовка зустрічі лідерів.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сторони досягли важливих результатів у перших двох раундах переговорів, зокрема обмінялися меморандумами щодо припинення вогню. За його словами, обміни полоненими отримали позитивну оцінку міжнародної спільноти, а технічні контакти між делегаціями тривають. Туреччина й надалі забезпечуватиме безпечне середовище для діалогу.

До слова, Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським. Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як Україна скасує заборону на переговори з очільником Кремля.

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Теги: переговори Рустем Умєров Стамбул

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