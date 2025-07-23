Очільник російської делегації заявив, що позиції РФ та України суттєво відрізняються

Мединський каже, що сторони довго обговорювали позиції, що викладені в меморандумах

Очільник російської делегації Володимир Мединський зробив декілька заяв після переговорів Росії та України у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Мединський зазначив, що позиції України та Росії сутєєво відрізняються. За його словами, позиції, що викладені в меморандумах «далекі одна від одної».

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня у Стамбулі стартував третій раунд мирних перемовин української та російської делегацій. За повідомленням ЗМІ, переговори тривали трохи менше години.

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, російську – помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Раніше Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч із главою Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, де скоординували позиції з турецькими партнерами напередодні подальших перемовин.

До слова, Кремль вигадав виправдання, чому Путін не зустрічається з Зеленським. Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським лише після того, як Україна скасує заборону на переговори з очільником Кремля.