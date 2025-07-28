Стали відомі найкращі аеропорти Європи: рейтинг

Аеропорт Берген-Фресланн хвалять за його за пунктуальність

Найкращим аеропортом Європи став Берген-Фресланн у Норвегії

Організація захисту прав пасажирів AirHelp опублікувала свій щорічний глобальний рейтинг аеропортів, в якому оцінюються показники пунктуальності, задоволеності пасажирів і якості обслуговування. Про це «Главком» із посиланням на Euronews.

Міжнародний аеропорт Кейптауна в ПАР посів перше місце, отримавши 8,6 бала за пунктуальність і 8,7 бала за думку клієнтів і очоливши список із 250 міжнародних аеропортів із 68 країн.

Які аеропорти є найкращими в Європі?

Найкращим аеропортом Європи загалом став Берген-Фресланн у Норвегії, який посів 9-те місце у світі та очолив список європейських аеропортів за пунктуальністю. Серед інших європейських аеропортів, які отримали високі оцінки – аеропорт Більбао в Баскському регіоні Іспанії (16-е місце), аеропорти Буде (23-е місце) та Осло Гардермуен (28-е місце), що розташовані в Норвегії, та Рейк'явік Кеблавік в Ісландії (30-е місце).

Незважаючи на 130-те місце в загальному рейтингу, аеропорт Люксембурга отримав 9,0 балів за думку клієнтів, що ставить його вище за всі інші європейські аеропорти в цій категорії, а амстердамський Схіпхол (111-е місце в загальному рейтингу) отримав найвищий бал у Європі за харчування та напої, набравши 8,3.

Французький аеропорт Франції Тулуза-Бланьяк посів лише 101 місце у світовому рейтингу. Паризький аеропорт Шарль-де-Голль, який посів 181-е місце, показав низькі результати за всіма параметрами: часті затримки та низькі оцінки клієнтів знизили його рейтинг.

Лондонський Гатвік посів 235 місце, отримавши низькі оцінки за всіма показниками. Найгірший аеропорт Європи – Родос Діагорас. Повітряний вузол на грецькому острові отримав нікчемні 6,05 бала, а за пунктуальність – 5,8 бала. Цей показник дозволив йому зайняти 249-е місце, на одне місце вище за найгірший у світі за цими показниками аеропорту Туніс Карфаген.

Як розраховувався рейтинг

За методологією AirHelp найбільше значення у 60% мають показники своєчасності, засновані на тому, що рейси відправляються або прибувають протягом 15 хвилин після запланованого часу. Наприклад, показник пунктуальності Родосу Діагорас, що дорівнює 5,8 бали, означає, що 58% рейсів виконуються за розкладом. 40%, що залишилися, рівномірно розподіляються між відгуками пасажирів про персонал аеропорту, чистоту і загальне враження, а також про послуги, такі як ресторани і роздрібна торгівля.

Щоб зібрати відгуки користувачів, організація AirHelp опитала мандрівників у більш ніж 58 країнах та зібрала понад 13 500 унікальних оцінок аеропортів.

Рейтинг охоплює лише аеропорти зі значною кількістю міжнародних рейсів, використовуючи дані, зібрані в період з 1 червня 2024 року до 31 травня 2025 року.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах пасажирський літак авіакомпанії Delta Airlines зумів повернутися до аеропорту Лос-Анджелеса після пожежі у двигуні. Авіалайнер вдалося посадити попри те, що його двигун був охоплений полум'ям.