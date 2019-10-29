Німецька тюнінгова компанія, що працює з Porsche, розробляє власний гіперкар



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Машину зроблять з алюмінію та карбону

Серійну модель планують виготовити до 2020 року

Німецька тюнінгова компанія Gemballa працює над розробкою власного потужного гіперкара.

Про це повідомляє портал Motor.

«Фірма Gemballa, що спеціалізується на тюнінгу моделей Porsche та інших європейських брендів, дебютує як самостійний автовиробник із 800-сильним гіперкаром», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що, автомобіль зможе розігнатися з місця до 100 кілометрів на годину за 2,5 секунди.

Також відомо, що машину буде виготовлено з алюмінію та карбону і вона отримає якусь «інноваційну трансмісію».

Як інформує портал, зараз компанія потребує коштів для складання дослідних зразків та організації дрібносерійного виробництва.

Якщо все піде за планом, на початку 2020 року з'являться перші прототипи, а серійна модель буде готова до 2022 року.