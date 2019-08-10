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    У світі

    Два мільойни мусульман зібралися на горі Арафат

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    <span>Молитва мусульман на горі Арафат</span> - Два мільойни мусульман зібралися на горі Арафат
    Молитва мусульман на горі Арафат

    До заходу сонця паломники перемістяться до Муздаліфи

    Приблизно два мільйони мусульман зібралися на щорічне паломництво на горі Арафат у Саудівській Аравії 10 серпня. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Паломники провели ніч у великому таборі навколо пагорба, де, як стверджує іслам, Бог випробував віру Авраама, наказавши йому принести в жертву свого сина Ісмаїла. Тут також пророк Мухаммед виголосив свою останню проповідь.

    Саудівська Аравія заявила, що понад два мільйони паломників, переважно з-за кордону, приїхали на п’ятиденний ритуал, що є релігійним обов’язком для кожного працездатного мусульманина, який може дозволити собі таку подорож хоча б раз у житті.

    Паломники проведуть день на горі Арафат. До заходу сонця вони перемістяться до Муздаліфи, щоб зібрати камінці та 11 серпня в Джамараті кинути їх на кам’яні колони, які символізують диявола.

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