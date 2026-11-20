В Італії відбулися масштабні акції протесту проти політики уряду прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. За оцінкою організаторів, до демонстрацій і загальнонаціонального страйку долучилися близько 1,5 млн людей у понад 100 містах країни. Про це повідомляє італійське агентство Ansa, передає «Главком».

Акції організувала найбільша профспілкова конфедерація Італії Cgil. Її представники виступили проти бюджетної політики уряду на 2027 рік, вимагаючи підвищення зарплат і пенсій, захисту зайнятості та збільшення фінансування охорони здоров’я й освіти.

Учасники протестів також висловили невдоволення зростанням вартості життя та недостатніми, на їхню думку, заходами влади для підтримки працівників і родин із низькими доходами.

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Масові протести в Італії фото: Ansa

Лідер Cgil Мауріціо Ландіні заявив, що до страйку долучилися 1,5 млн людей. Ця цифра є оцінкою профспілки – офіційні дані про кількість учасників можуть відрізнятися.

Страйк вплинув на роботу транспорту, підприємств та окремих державних установ. У різних містах Італії відбулися демонстрації, учасники яких вимагали від уряду переглянути економічні пріоритети та спрямувати більше коштів на соціальні потреби.

Варто нагадати, що в Італії затримали українського блогера та підприємця Олександра Слобоженка, якого розшукували українські правоохоронці за підозрою у масштабному ухиленні від сплати податків та легалізації незаконно отриманих коштів.