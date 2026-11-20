Сьогодні, 20 листопада, у повітряний простір Молдови порушив ще один безпілотний літальний апарат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство оборони країни.

Порушення повітряного простору відбулося о 14:48. Безпілотний літальний апарат пролетів через повітряний простір у напрямку від села Яськи, що в Одеській області до села Крокмаз, що в Штефан-Водському районі Молдови.

Опісля дрон покинув повітряний простір країни у напрямку села Удобне, що в Одеській області.

«Служба повітряних операцій продовжує стежити за повітряним простором Республіки Молдова у координації з відповідними органами влади та партнерами», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що також у ніч проти 20 листопада на тлі масованої атаки РФ на Україну російський дрон порушив повітряний простір Молдови.