Екс-президенту Єгипту дали три роки тюрми за «дискредитацію системи правосуддя»

Ухвалу винесено за підсумками аналізу телевізійного виступу екс-глави держави

Кримінальний суд Каїра засудив колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі до трьох років в'язниці, визнавши його винним у дискредитації системи правосуддя. Про це повідомив в суботу, 30 грудня, на своєму сайті Союз єгипетського радіомовлення і телебачення. Ухвалу винесено за підсумками аналізу телевізійного виступу екс-глави держави в 2013 році.



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Ухвалу винесено за підсумками аналізу телевізійного виступу екс-глави держави

Кримінальний суд Каїра засудив колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі до трьох років в'язниці, визнавши його винним у дискредитації системи правосуддя. Про це повідомив в суботу, 30 грудня, на своєму сайті Союз єгипетського радіомовлення і телебачення.

Ухвалу винесено за підсумками аналізу телевізійного виступу екс-глави держави в 2013 році. За версією слідства, в своєму зверненні Мурсі звинуватив одного з суддів у тому, що той не визнав факту фальсифікації результатів попередніх виборів. При цьому прокуратура визнала, що Мурсі діяв так «з метою розпалювання ненависті».

Політика також зобов'язали виплатити 1 млн єгипетських фунтів (близько 47 тис. євро) компенсації.

Вісімнадцять соратників екс-президента, що проходили по цій справі, засуджено до трьох років ув'язнення кожен. Ще п'ять зобов'язані перерахувати по 30 тис. єгипетських фунтів штрафу (1400 євро).

Вирок суду ще може бути оскаржений.

Раніше за звинуваченням у шпигунстві на користь палестинської терористичної організації «Хамас» Мурсі був засуджений до смертної кари, яку пізніше під тиском громадськості замінили на довічне тюремне ув'язнення. Політику також винесено обвинувальний вирок за причетність до масової втечі ув'язнених однієї з в'язниць в ході народного повстання в 2011 році.

66-річний Мухаммед Мурсі, який входив до лав фундаменталістського об'єднання «Брати мусульмани», став президентом Єгипту в результаті повстання 2011 року та повалення тодішнього глави держави Хосні Мубарака. Два роки по тому, після хвилі масових антиурядових протестів, які пройшли по всій країні, Мурсі теж був повалений і арештований. Після цього йому пред'явили численні звинувачення, в тому числі в шпигунстві і державній зраді.

Джерело: Deutsche Welle