Екс-радника Трампа звинуватили в дачі неправдивих свідчень ФБР

За попередніми даними, Майкл Флінн брехав ФБР про свої контакти з послом Росії в США

Колишнього радника президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна звинуватили в дачі неправдивих свідчень Федеральним бюро розслідувань (ФБР). Про це повідомляє Reuters. «Екс-радник глави США Майкл Флінн брехав ФБР про свої контакти з послом Російської Федерації (РФ) в США», —



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Фото з відкритих джерел Президент США Дональд Трамп зі своїм екс-радником з національної безпеки Майклом Флінном

За попередніми даними, Майкл Флінн брехав ФБР про свої контакти з послом Росії в США

Колишнього радника президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна звинуватили в дачі неправдивих свідчень Федеральним бюро розслідувань (ФБР). Про це повідомляє Reuters.

«Екс-радник глави США Майкл Флінн брехав ФБР про свої контакти з послом Російської Федерації (РФ) в США», — йдеться в повідомленні. Згідно з інформацією видання, в Управлінні адвоката з особливих справ США заявили, що в п'ятницю о 10:30 за місцевим часом було призначено слухання у справі Флінна.

Судові документи, опубліковані в п'ятницю, показують, що Флінну було пред'явлено звинувачення в тому, що він «умисно і свідомо» дав неправдиві свідчення в ФБР 24 січня, що він не обговорював санкції з тодішнім російським послом в США.

Зауважимо, 18 листопада 2016 року Трамп запропонував Майклу Фліну посаду радника з національної безпеки. 20 січня 2017 року він був призначений на посаду, проте вже 13 лютого подав у відставку після скандалу, через що з'явилася інформація про обговорення антиросійських санкцій з послом РФ в США С. Кисляком.

Раніше повідомлялося, що екс-радник Трампа Майкл Фліннтаємно працював на американо-російський бізнес-проект.