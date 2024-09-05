«Ми багато через що пройшли»: Боррель відреагував на звільнення Кулеби
Кулеба у відповідь відзначив підтримку Борреля з початку повномасштабного вторгнення РФ
У четвер, 5 вересня, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель подякував за співпрацю Дмитру Кулебі, якого напередодні звільнили з посади міністра закордонних справ України. Про це Боррель написав у X.
Боррель зазначив, що у розмові з Кулебою «подякував йому за його роботу».
«З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли», – заявив Боррель.
Своєю чергою, ексміністр закордонних справ Кулеба подякував топдипломату ЄС і підкреслив, що той був першим, хто йому зателефонував 24 лютого 2022 року, хто «втручався і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення».
Жозеп Боррель не перший із закордонних представників, хто відреагував на звільнення Кулеби. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що мало з ким працювала так тісно, як із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Також Сполучені Штати Америки високо оцінили роботу Дмитра Кулеби на посаді голови українського МЗС.
«Міністр закордонних справ Кулеба був надзвичайним партнером Сполучених Штатів у нашій роботі на підтримку України... боротьбі проти російської агресії, а також у роботі, яку ми робили, щоб мобілізувати дипломатичну підтримку», – заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
Державний секретар США Ентоні Блінкен телефонував Дмитру Кулебі, щоб висловити те, наскільки йому було приємно працювати з ним протягом останніх кількох років.
Нагадаємо, до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Згодом Рада призначила Міністра закордонних справ України. Ним став Андрій Сибіга.
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