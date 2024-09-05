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«Ми багато через що пройшли»: Боррель відреагував на звільнення Кулеби

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Ми багато через що пройшли»: Боррель відреагував на звільнення Кулеби
Жозеп Боррель не перший із закордонних представників, хто відреагував на звільнення Кулеби
фото: Х / Josep Borrell Fontelles

Кулеба у відповідь відзначив підтримку Борреля з початку повномасштабного вторгнення РФ

У четвер, 5 вересня, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель подякував за співпрацю Дмитру Кулебі, якого напередодні звільнили з посади міністра закордонних справ України. Про це Боррель написав у X.

Боррель зазначив, що у розмові з Кулебою «подякував йому за його роботу».

«З часу мого першого візиту до Києва у 2020 році, нашої спільної місії на Донбас у січні 2022 року, його участі в кожній Раді ЄС у закордонних справах відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення – ми багато через що пройшли», – заявив Боррель.

Своєю чергою, ексміністр закордонних справ Кулеба подякував топдипломату ЄС і підкреслив, що той був першим, хто йому зателефонував 24 лютого 2022 року, хто «втручався і допомагав Україні, коли потрібні були сміливі рішення».

Жозеп Боррель не перший із закордонних представників, хто відреагував на звільнення Кулеби. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що мало з ким працювала так тісно, ​​як із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також Сполучені Штати Америки високо оцінили роботу Дмитра Кулеби на посаді голови українського МЗС.

«Міністр закордонних справ Кулеба був надзвичайним партнером Сполучених Штатів у нашій роботі на підтримку України... боротьбі проти російської агресії, а також у роботі, яку ми робили, щоб мобілізувати дипломатичну підтримку», – заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Державний секретар США Ентоні Блінкен телефонував Дмитру Кулебі, щоб висловити те, наскільки йому було приємно працювати з ним протягом останніх кількох років.

Нагадаємо, до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Згодом Рада призначила Міністра закордонних справ України. Ним став Андрій Сибіга.

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Теги: Дмитро Кулеба Боррель 24 лютого Андрій Сибіга Анналена Бербок Ентоні Блінкен звільнення міністр росія

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