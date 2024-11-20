Стало відомо, скільки грошей витратить Пентагон на обслуговування техніки для ЗСУ

Пентагон схвалив замовлення на обслуговування переданих ЗСУ систем та техніки

Державний департамент США схвалив замовлення $100 млн на обслуговування наданих ЗСУ американських систем і техніки, заявила пресслужба Пентагону. Там уточнили, що Україна відчуває в цьому термінову потребу.

«Державний департамент ухвалив рішення схвалити можливий іноземний військовий продаж уряду України загального замовлення на обслуговування поставлених армією США систем та супутнього обладнання оцінювальною вартістю $100 млн», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Пентагон направить Україні новий пакет допомоги на суму не менше $275 млн, оскільки адміністрація Джо Байдена прагне надати підтримку до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа.

Згідно з їхніми словами, новий пакет допомоги включатиме засоби протиповітряної оборони, зокрема артилерійські ракетні системи (Himars), артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, протитанкові боєприпаси Javelin, а також інше обладнання та запасні частини.