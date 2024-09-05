Зеленський запропонував Раді кандидата на посаду глави МЗС

Глава держави запропонував на посаду Андрія Сибігу

Сьогодні, 5 вересня, президент Володимир Зеленський вніс подання до парламенту щодо призначення нового міністра закордонних справ. Глава держави запропонував на цю посаду Андрія Сибігу. Про це стало відомо із проєкту постанови, який опублікований на сайті Верховної Ради.

Що відомо про Андрія Сибігу

Народився Андрій Сибіга в місті Зборів Тернопільської області 1 січня 1975 року. Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальностями «Правознавство» й «Міжнародні відносини».

На дипломатичних посадах почав працювати у 1997 році. Був аташе, третім/другим секретарем Міністерства закордонних справ України. Згодом став першим секретарем із консульських питань у Посольстві України в Польщі.

У 2002-му повернувся в МЗС України на посаду першого секретаря. Пізніше працював виконуючим обов’язки начальника відділу, начальником відділу в МЗС.

У 2006 році Сибігу призначили заступником директора департаменту в дипвідомстві. Вже через два роки він став радником-посланником посольства України в Польщі.

З 2012 року був в.о. директора, директором Департаменту консульської служби МЗС України. У 2016 році Сибігу призначили надзвичайним і повноважним послом у Туреччині, а у 2021-му указом президента став заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

12 квітня 2024 року за рішенням уряду став першим заступником міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади.