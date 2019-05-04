Експерти ООН назвали вирок Ассанжу «непропорційним»



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Засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж

Експерти глибоко занепокоєні «непропорційним терміном, винесеним містеру Ассанжу»

Група експертів-правників, пов’язаних з Організацією Об’єднаних Націй, розкритикувала термін ув’язнення засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа за порушення умов звільнення під заставу.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Робоча група ООН з питань самовільного позбавлення волі у своїй заяві 3 травня назвала термін ув’язнення «непропорційним» та поставила питання, чому Ассанжа утримують у в’язниці суворого режиму, «наче підозрюваного у серйозному кримінальному правопорушенні», - зазначається у повідомленні.

У групі зазначили: якщо звинувачення у Швеції, що спричинили арешт Ассанжа у Великій Британії, були відкликані, то самі умови звільнення під заставу мають бути анульовані.

Згідно із заявою, експерти «глибоко занепокоєні… непропорційним терміном, винесеним містеру Ассанжу».

Нагадаємо, 1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили до 50 тижнів ув'язнення за порушення умов застави у 2012 році, коли він сховався в посольстві Еквадору.

Також суд призначив слухання щодо екстрадиції Ассанжа у США на 30 травня.

Натомість у WikiLeaks сумніваються у справедливій екстрадиції Ассанжа у США.

Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

Суд визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою. У США Ассанжу висунули обвинувачення у «змові з метою комп’ютерного злому», що передбачає до 5 років в’язниці.

Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.