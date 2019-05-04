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    У світі

    Експерти ООН назвали вирок Ассанжу «непропорційним»

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    Засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж - Експерти ООН назвали вирок Ассанжу «непропорційним»
    Засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж

    Експерти глибоко занепокоєні «непропорційним терміном, винесеним містеру Ассанжу»

    Група експертів-правників, пов’язаних з Організацією Об’єднаних Націй, розкритикувала термін ув’язнення засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа за порушення умов звільнення під заставу.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «Робоча група ООН з питань самовільного позбавлення волі у своїй заяві 3 травня назвала термін ув’язнення «непропорційним» та поставила питання, чому Ассанжа утримують у в’язниці суворого режиму, «наче підозрюваного у серйозному кримінальному правопорушенні», - зазначається у повідомленні.

    У групі зазначили: якщо звинувачення у Швеції, що спричинили арешт Ассанжа у Великій Британії, були відкликані, то самі умови звільнення під заставу мають бути анульовані.

    Згідно із заявою, експерти «глибоко занепокоєні… непропорційним терміном, винесеним містеру Ассанжу».

    Нагадаємо, 1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили до 50 тижнів ув'язнення за порушення умов застави у 2012 році, коли він сховався в посольстві Еквадору. 

    Також суд призначив слухання щодо екстрадиції Ассанжа у США на 30 травня.

    Натомість у WikiLeaks сумніваються у справедливій екстрадиції Ассанжа у США.

    Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували  в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

    Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

    Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

    Суд визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою. У США Ассанжу висунули обвинувачення у «змові з метою комп’ютерного злому», що передбачає до 5 років в’язниці.

    Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

    У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

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