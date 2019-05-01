У WikiLeaks сумніваються у справедливій екстрадиції Ассанжа у США



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Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж

В організації заявили, що винесений вирок Ассанжу є шокуючим і каральним

Організація WikiLeaks заявила, що у них є сумніви в об'єктивності майбутнього суду щодо екстрадиції в США її засновника Джуліана Ассанжа.

Про це повідомляється у Twitter WikiLeaks.

В організації заявили, що винесений вирок Ассанжу є шокуючим і каральним.

«У нас є серйозні сумніви в тому, що він отримає чесне слухання про екстрадицію (у США, - ред) у Великобританії», - заявили в WikiLeaks.

Також вони підкреслили, що Ассанжу був винесений вирок вдвічі суворіший того, що зазвичай передбачається за такі дії.

Нагадаємо, 1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили до 50 тижнів ув'язнення за порушення умов застави у 2012 році, коли він сховався в посольстві Еквадору.

У четвер о 10:00 у Вестмінстерському світовому суді відбудеться слухання за запитом США про екстрадицію Ассанжа.

Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

Суд визнав Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою. У США Ассанжу висунули обвинувачення у «змові з метою комп’ютерного злому», що передбачає до 5 років в’язниці.

Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.