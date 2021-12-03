Експерти викрили «Макдоналдс» у порушенні обіцянок

«Макдоналдс» не справляється із виконанням обіцянок щодо скорочення викидів

Мережа ресторанів швидкого харчування «Макдоналдс» неодноразово обіцяла скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу, за обсягами яких корпорація обганяє цілу Норвегію. Журналісти Bloomberg викрили компанію у порушенні взятих він зобов'язань.

«Макдоналдс» пропонує більше яловичини, ніж будь-яка інша мережа ресторанів – від одного до двох відсотків від загальної кількості у світі. Саме яловичина вважається найбільш шкідливою їжею для клімату — велика рогата худоба виробляє у п'ять разів більше метану, ніж свині чи кури, і у п'ятнадцять разів більше, ніж горіхи чи сочевиця.

Обсяг викидів, за які відповідальний «Макдоналдс», становить 53 мільйони тонн на рік. Норвегія виробляє 50,3 мільйонів тонн викидів.

Протягом останніх десяти років «Макдоналдс» обіцяв вирішити проблему, пов'язану із найпопулярнішим пунктом у меню – гамбургерами. Корпорація і справді вживала певних заходів: у 2011 році компанія запустила круглий стіл, метою якого було покращення методів тваринництва. Макдоналдс також обіцяв закуповувати частину яловичини з екологічно чистих джерел, а в жовтні заявив про намір досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Проте поглиблене вивчення політики компанії показало, що корпорація не справляється із виконанням взятих він зобов'язань.

Старший викладач управління агробізнесом в університеті Лінкольна Нік Ліс заявив, що насправді «Макдоналдс» не бере активної участі або не робить серйозних інвестицій у скорочення викидів. Загальний обсяг викидів корпорації зріс на сім відсотків із 2015 року. Хоча компанія і заявляє, що за цей період знизила інтенсивність викидів від харчових продуктів та упаковки на шість відсотків, вона не може повідомити про подробиці досягнення таких покращень.

Виконання обіцянки закупити екологічно чисту яловичину також поставили під сумнів. У більшості випадків «Макдоналдс» закуповував м'ясо в рамках програм, які насправді не вимагають від тваринників вжити заходів щодо скорочення викидів. Інша важлива ініціатива корпорації — фінансування програм, які допомагають скотарям та фермерам покращити стан своїх земель. Однак виділені суми виявилися мікроскопічними для компанії, яка в 2020 році досягла 19,2 мільярда доларів продажів і 4,7 мільярда долара прибутку.

На проект з екологізації випасу худоби «Макдоналдс» витратив 1,6 мільйона доларів за п'ять років, або близько 320 тисяч доларів на рік. На інший проект щодо покращення практики землекористування в Небрасці «Макдоналдс», за оцінками журналістів, витратив близько 425 тисяч доларів.

«Такі компанії, як Макдоналдс, отримують багато позитивних відгуків про взяті на себе зобов'язання. Але дуже мало діють надалі», — заявила доцент кафедри екологічних досліджень Нью-Йоркського університету Дженніфер Жаке.

Представники «Макдоналдс» зазначають, що зусилля корпорації вийшли далеко за межі пари партнерств. Компанія підтримує виробників м'яса, допомагаючи їм повільно пристосуватися до змін.

«Ми багато слухали, спілкувалися, зустрічалися та відвідували ранчо та ферми», — розповіла директор зі сталого розвитку «Макдональдса» Дженні Макколлок. Такий підхід допоміг налагодити відносини, і тепер є основа для досягнення суттєвого прогресу.

Однак деякі скотарі, як і раніше, не хочуть змінювати звичні методи. У тому числі виробники переживають, хто платитиме за зміни. Йдеться не лише про витрати на оновлення виробництва, а й на механізми відстеження викидів та відповідну документацію, щоб повідомляти дані брендам, наприклад, компанії «Макдоналдс». При цьому корпорація не хоче платити більше за більш екологічні методи ведення скотарства. Крім того, «Макдоналдс» спеціалізується на продажу гамбургерів за один долар, і компанії було б важко самотужки стимулювати вживання заходів із захисту навколишнього середовища. Корпорація зможе компенсувати витрати з допомогою клієнтів.