Київ збільшує статутні капітали керуючих компаній для закупівлі спецтехніки

Статутні капітали комунальних підприємств будуть збільшені на 10 млн грн

Київська міська рада ухвалила рішення про збільшення статутних фондів керуючих компаній, що обслуговують житловий фонд столиці. Цей крок дозволить у подальшому виділити фінансування на придбання механічної снігоприбиральної техніки, спеціалізованих автомобілів для надання аварійно-ремонтних послуг, прочищення зливостоків, водостоків та дренажів, засобів механізованого прибирання та поліпшення побутових умов працівників комунальних підприємств. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Таке рішення на засіданні Київради 2 грудня підтримали 70 депутатів.

За словами депутата Київської міської ради, першого заступника голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Віталія Павлика, згідно з чинним законодавством вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за домовленістю сторін, проте наразі більшість власників не створили ОСББ, ЖБК або не обрали управителів, тому керуючі компанії до набрання чинності нових договорів зобов'язані надавати послуги на підставі чинних.

«У чинних договорах ціна визначена на рівні тарифу на послугу, яка не переглядалась понад три роки. Востаннє вартість послуг з утримання будинків та прибудинкових територій коригувалась у 2017 році. Індекс інфляції споживчих цін за цей період становить більше ніж 133%, що прямо впливає на здатність підприємства закуповувати необхідні товари та матеріали. Така ситуація призводить до спрямування левової частки надходжень керуючих компаній виключно на виплати заробітної плати працівникам та обов'язкові платежі», – зазначив Павлик.

Депутат підкреслив, що оновлювати матеріально-технічну базу підприємства не мають можливості, адже з урахуванням крайньої нестачі фінансових ресурсів підприємства змушено фінансувати виключно критично необхідні послуги з утримання будинку, безперервність надання яких зумовлює безпечність експлуатації та збереження спільного майна багатоквартирного будинку.

«Враховуючи зазначене, комплексне розв'язання питання, яке забезпечить безперебійну роботу господарства, можливе за умови збільшення механізованої праці у загальному обсязі виконуваних працівниками підприємств робіт шляхом виділення коштів для закупівлі механічної снігоприбиральної техніки, спеціалізованих автомобілів для надання аварійно-ремонтних послуг, спеціалізованих автомобілів для прочищення зливостоків, водостоків та дренажів, засобів механізованого прибирання та поліпшення побутових умов працівників робітничих професій», – наголосив Павлик.

Депутат додав, що рішення передбачає збільшення розміру статутних капіталів комунальних підприємств у розмірі 10 млн грн кожному за рахунок грошового внеску власника:

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»;

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва»;

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»;

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»;

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва»;

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва»;

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва»;

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва»;

КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва».

Як повідомлялося, Київська міська рада на наступному засіданні 7 грудня розгляне питання про виділення додаткових коштів комунальним підприємствам «Київпастрансу» та «Київметрополітену» – дотацію 500 млн грн на тариф на проїзд в комунальному транспорті.