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Європарламент підтримав запровадження нової системи в’їзду до ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Європарламент підтримав запровадження нової системи в’їзду до ЄС
Система EES має замінити фізичні штампи в закордонних паспортах
фото з відкритих джерел

Повне розгортання системи Entry/Exit триватиме 180 днів

Європейський парламент підтримав поступове розгортання нової системи в’їзду і виїзду (Entry/Exit System) для перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Європейський парламент.

Система EES має замінити фізичні штампи в закордонних паспортах, інформацію про вʼїзди та виїзди вноситимуть одразу в електронну базу. Поступово розгортати систему мають почати восени 2025 року.

Депутати Європарламенту 572 голосами підтримали поступове впровадження Entry/Exit System
Депутати Європарламенту 572 голосами підтримали поступове впровадження Entry/Exit System

Після запуску системи, у ній під час перетину кордону реєструватимуться основні дані про мандрівників-громадян третіх країн, які користуються короткостроковими візами або в’їздять за безвізовим режимом – ім’я, тип документа, місце перетину кордону, біометричні дані.

Поступове розгортання системи протягом 180 днів запланували для того, щоб уникнути проблем під час нововведень. У цей початковий період її застосування можуть призупиняти, якщо виникнуть технічні несправності або надто великі черги. Країни-члени можуть самі вирішувати, чи розпочинати впровадження поступово, чи одразу реєструвати усі перетини кордону. 

Згідно з погодженим планом, до 30-го дня розгортання системи у ній мають реєструвати 10% перетинів кордону, до 90-го дня – 35%, а до 170-го дня – усі. 

Нагадаємо, Рада ЄС та Європарламент домовилися про поступовий запуск системи EES на кордонах Євросоюзу, яка замінить штамп у закордонному паспорті. Рішення про введення системи було прийнято ще у 2017 році, її запуск кілька разів відкладався.

До слова, наприкінці минулого року Болгарія та Румунія повністю увійшли до Шенгенської зони.

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Теги: Європейський союз Європарламент туризм

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