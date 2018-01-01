Екзит-поли: на виборах на Кіпрі лідирує чинний президент

Екзит-поли свідчать, що Анастасіадіс отримав від 38 до 42% голосів

На виборах на Кіпрі чинний президент республіки Нікос Анастасіадіс лідирує в голосуванні за нового главу держави, які відбулися 28 січня 2018 року. Про це свідчать результати екзит-полів, повідомляє DW. Водночас зазначається, що президент не зміг набрати понад 50% голосів виборців, тому остаточного переможця оберуть уже в другому



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Чинний президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс

Екзит-поли свідчать, що Анастасіадіс отримав від 38 до 42% голосів

На виборах на Кіпрі чинний президент республіки Нікос Анастасіадіс лідирує в голосуванні за нового главу держави, які відбулися 28 січня 2018 року.

Про це свідчать результати екзит-полів, повідомляє DW.

Водночас зазначається, що президент не зміг набрати понад 50% голосів виборців, тому остаточного переможця оберуть уже в другому турі, який заплановано 4 лютого.

Екзит-поли, проведені на замовлення громадського мовника CyBC, свідчать, що Анастасіадіс отримав від 38 до 42% голосів. Один із його суперників - кандидат від комуністичної «Прогресивної партії трудового народу Кіпру» Ставрос Малас має прихильність 27-31% виборців, а інший - син екс-президента Тассоса Пападопулоса - Нікос Пападопулос – 21,5-24,5%.

Президента Кіпру обирають на п'ять років прямим таємним голосуванням. Зазначено, що нинішні вибори відбуваються через шість місяців після провалу переговорів щодо возз'єднання Кіпру.

Острів залишається розділеним, північну його частину контролює самопроголошена Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає лише Анкара. На півдні - Республіка Кіпр, яка з 2004 року є членом Європейського Союзу.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, у Фінляндії також проходив перший тур президентських виборів.