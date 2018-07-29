Ердоган лякає Трампа міжнародним арбітражем



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Туреччина, Росія, Франція і ФРН проведуть саміт щодо Сирії

Туреччина, Росія, Франція і Німеччина планують у вересні провести чотиристоронній саміт з врегулювання ситуації в Сирії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Саміт Туреччини, Росії, Німеччини та Франції буде проведено 7 вересня в Стамбулі, подумаємо, що можна зробити, обговоримо регіональні проблеми», - цитує президента газета Vatan в неділю, 29 липня. Ердоган додав, що сторони обговорять і порядок денний майбутнього тристороннього саміту щодо Сирії, в якому візьмуть участь Туреччина, Росія і Іран.

В інтерв'ю ряду турецьких ЗМІ Ердоган також сказав, що його країна звернеться в міжнародний арбітраж, якщо США заблокують поставки їй винищувачів F-35. Він підкреслив, що Анкара не піддасться на погрози США запровадити проти неї санкції в конфлікті навколо затриманого в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона.

За словами Ердогана, дружба між США і Туреччиною - під загрозою.

«Ми не відступимо ні на крок під загрозою санкцій. Вони не повинні забувати, що вони втратять серйозного партнера», - зазначив він.

Брансон, який працював в Туреччині понад два десятиліття, кілька днів тому був переведений під домашній арешт після перебування під вартою протягом 21 місяця. Пастора звинувачують у зв'язках із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану і з організаторами невдалої спроби державного перевороту в липні 2016 року. У разі доведення вини Брансону загрожує до 35 років позбавлення волі. Президент США Дональд Трамп в Twitter пригрозив Туреччині «великими санкціями», якщо Ендрю Брансон не буде звільнений.