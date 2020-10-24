Ердоган спрогнозував кінець Європи



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Ердоган заявив, що Європа наближає свій кінець, відкриваючи фронт проти мусульман

Інцидент у Німеччині розгнівав мусульманську громаду і привернув увагу Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Європа наближає свій кінець, «відкриваючи фронт проти мусульман». Трансляція виступу глави держави в місті Кайсері проводилася в його Twitter-акаунті.

Коментуючи операцію правоохоронних органів ФРН в мечеті Мевляна в Берліні, Ердоган зауважив, що подібні «нападки на права мусульман» вказують про перехід «європейського фашизму» на нову стадію. «Якщо вони (країни Європи) не позбудуться цього якомога швидше, то така хвороба зруйнує Європу зсередини», – заявив він.

Раніше турецький лідер розкритикував французького колегу Еммануеля Макрона за демонстрацію неналежного ставлення до мільйонів громадян Канади, які сповідують іншу релігію. Спрямувавши на главу держави гнівну тираду, Ердоган порадив йому лікувати психічні розлади.

Нагадаємо, за даними Daily Sabah, 21 жовтня співробітники правоохоронних органів Німеччини увірвалися в мечеть Мевляна в Берліні і провели там обшук в рамках розслідування шахрайства з субсидіями. У момент рейду віруючі в будівлі здійснювали ранковий намаз.

Поліцейські несуть металеву штангу, щоб розбити двері мечеті Мевлана під час рейду поліції в Берліні

Близько 150 офіцерів в масках і черевиках пройшлися по молитовним килимкам і конфіскували сім тисяч євро, кілька електронних носіїв і комп’ютерів. Інцидент розгнівав мусульманську громаду і привернув увагу влади Туреччини. У мечеті відкинули підозри і підкреслили, що скандалу можна було уникнути, якщо б влада задали питання, які цікавлять безпосередньо.