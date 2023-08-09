Естонія зобов'язала дітей біженців з України виконувати одне правило

Українські діти мають неодмінно навчатись у школах так само, як і естонські

В Естонії всі діти до 17 років, зорема і з родин українських біженців, повинні дотримуватись одного правила. Вони обов’язково зараховуються до місцевих шкіл і повинні їх регулярно відвідувати їх до здобуття основної освіти. Про це пише ресурс ERR.

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Видання зазначає, міністерство освіти і науки Естонії відповіло на запит управи міста Кохтла-Ярве про те, чи мають українські біженці відповідного віку фізично відвідувати школи в Естонії, якщо вони можуть продовжувати навчання в українських освітніх закладах через інтернет.

«Якщо учень також бажає дистанційно навчатися у себе на батьківщині, то спільно зі школою для нього має бути складений індивідуальний навчальний план. Також йому слід пояснити, які зі здобутих в українській школі знань можуть бути враховані в естонській програмі», – вважають в міністерстві.

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А от ситуація із учнями 11-х класів трохи інша. «Гімназійна освіта в Естонії поки не є обов’язковою, тож такі учні можуть без обмежень здобувати освіту в школах України, навчаючись дистанційно», – пояснили в освітньому відомстві.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України може досягти прогресу до зими. Однак також це залежатиме від дій Росії, чиї кроки є непередбачуваними. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, передає естонське національне мовлення.

За словами Вендли, 1000-кілометрова лінія фронту захищена нерівномірно, а ЗСУ здатні виявляти проломи в лінії оборони, краще навчені тактиці малих підрозділів, можуть завдавати точних вогневих ударів та мають кращу розвідувальну інформацію.

Вендла розповів, що засоби оборони російських сил включають як великі рови і різні мінні поля, так і оборонні траншеї, артилерійські позиції і резервні райони, що перешкоджають прориву.

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Хоча українські сили ще не прорвали першу лінію оборони, невеликі успіхи мають місце.