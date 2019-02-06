Естонія хоче ввести мито на російську електроенергію



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Переговори про мито на російську електроенергію ведуться з минулого року, - мінекономіки Естонії

Компанія Eesti Energia закликає країни Балтії також встановити мита на імпорт російської електрики

Естонія може встановити мита на російську електрику через витіснення з ринку продукції Eesti Energia. Про це повідомляє ERR.

Як зазначається, компанія Eesti Energia закликає країни Балтії також встановити мита на імпорт російської електрики.

Повідомляється, що російська і білоруська електрика надходить на ринок Nord Pool в основному через Фінляндію і Литву.

Минулого року Росія і Білорусь експортували в регіон біржі Nord Pool через Литву і Фінляндію понад 13,3 терават-годин, що в півтора рази перевищує загальне споживання електрики в Естонії в 2018 році. Порівняно з 2017 роком, обсяг російського електрики на ринку Північних і Балтійських країн виріс майже на 50%.

«У зв'язку з виборами в Латвії, переговори про застосування подібного рішення зупинилися в минулому році. Ми сподіваємося продовжити їх у поточному році», - сказав керівник відділу енергетики мінекономіки Тімо Татар.

Нагадаємо, в листопаді минулого року, газотранспортні компанії Польщі Gaz-System і Данії Energinet, домовилися спільно працювати над проектом балтійської труби, що з'єднає Польщу з газовими родовищами в Норвегії. Як зазначається, Польща замінить російський газ норвезьким.