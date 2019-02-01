Facebook і Twitter видалили сотні акаунтів, пов'язані з Іраном, РФ та Венесуелою



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Деякі акаунти, створені у 2010 році, мали близько двох мільйонів підписників у Facebook

Facebook видалив 783 сторінок, груп і акаунтів, вважаючи їх недостовірними або причетними до «скоординованої недостовірної поведінки»

Соціальні мережі Facebook і Twitter оголосили про видалення сотень акаунтів, пов'язаних з операціями впливу з Ірану, Росії та Венесуели. Про це повідомляє The Guardian.

Уточнюється, що Facebook видалив 783 сторінок, груп і акаунтів, вважаючи їх недостовірними або причетними до «скоординованої недостовірної поведінки». Їх активність була спрямована, переважно, на Південну Азію, Близький Схід і США.

Деякі акаунти, створені у 2010 році, мали близько двох мільйонів підписників у Facebook та більше 250 тисяч в Instagram.

І хоча у Facebook відмовилися називати причини, дослідники з Digital Forensic Research Lab при Atlantic Council вважають, що за допомогою цих акаунтів могла вестися прихована кампанія на користь влади Ірану.

Водночас, Twitter оголосив про видалення тисяч «шкідливих» акаунтів, пов'язаних із Росією, Іраном та Венесуелою, що мали ознаки впливу на проміжні вибори до Конгресу США в листопаді 2018 року.

Зазначається, що Twitter виявив і вилучив акаунти, запідозривши їх у створенні громадської думки на користь президента Венесуели.

Як повідомлялося, раніше Facebook та Twitter видалили мільйони постів та закрили акаунти, пов'язані з операцією щодо посилення впливу РФ, Ірану та інших під час проміжних виборів в США.