Абсолютна більшість жителів Росії не покладають на свою країну відповідальність за масштабні руйнування в Україні, де через бойові дії великі міста перетворилися на пустелю, а населення змушене жити без світла в середньому по 6-12 годин на добу. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Згідно з даними «Левада-центру», які озвучив керівник відділу соціокультурних досліджень Олексій Левінсон на конференції «Країна і світ: російські реалії 2026», лише 6% опитаних визнають провину РФ за жертви та знищення інфраструктури.

Дві третини респондентів (65%) переконані, що відповідальність за наслідки війни несуть США та НАТО, а ще 11% звинувачують у цьому саму Україну. На запитання про особисту відповідальність пересічних громадян ствердно відповіли лише 11% росіян, 57% заперечили будь-яку причетність, а 25% визнали її частково. Соціолог Лев Гудков охарактеризував такі настрої як «моральну катастрофу».

Масштаби втрат за чотири з половиною роки війни виглядають так:

загальні втрати армій обох сторін загиблими та пораненими, за оцінками вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, наблизилися до 2 млн осіб;

серед цивільного населення України зафіксовано майже 18 тис. загиблих та 57,8 тис. поранених;

на кінець 2025 року російські обстріли знищили 236 тис. житлових будинків (понад 2,5 млн одиниць житла), що становить 10% усього житлового фонду України, повідомляє Міжнародна організація з міграції при ООН;

Україна стала найбільш замінованою державою у світі – площа небезпечних територій уже співмірна з розмірами Греції чи Непалу.

Водночас, за інформацією західних розвідок, Володимир Путін налаштований продовжувати знищення українських міст у найближчі місяці. Як повідомили джерела видання The New York Times, Кремль готується посилити ракетні та дронові удари по Києву, намагаючись зламати опір українців. За даними розвідслужб, російське керівництво планує вести війну щонайменше до кінця зими та прагне залишити Київ, Харків і Одесу без електроенергії, тепла й води. Для реалізації цього задуму Москва може застосувати близько 70 балістичних ракет, 720 далекобійних безпілотників та 150 керованих авіабомб.

Раніше повідомлялося, що кількість громадян Росії, які виїхали до Сербії, Грузії та Вірменії у третьому кварталі 2026 року, порівняно з аналогічними періодами, досягла найвищого рівня за 17 років.

За даними прикордонників, з липня по вересень до Сербії виїхали 64,8 тис. росіян. Це приблизно на 14 тис. осіб більше, ніж за той самий період минулого року. Попередній рекорд було зафіксовано у третьому кварталі 2024 року – тоді до країни виїхали 53,2 тис. осіб.