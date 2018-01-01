Facebook тестує кнопку Dislike

Кнопка, яку всі так чекали

Соціальна мережа Facebook почала тестування нової кнопки «палець вниз», яка дозволить приховати коментарі і залишити на них відгук. Пор це повідомляє видання ВВС. Творці соцмережі стверджують, що нова функція не є кнопкою «не подобається», про введення якої просили багато користувачів. «Ми вивчаємо функцію, що



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Кнопка, яку всі так чекали

Соціальна мережа Facebook почала тестування нової кнопки «палець вниз», яка дозволить приховати коментарі і залишити на них відгук. Пор це повідомляє видання ВВС.

Творці соцмережі стверджують, що нова функція не є кнопкою «не подобається», про введення якої просили багато користувачів.

«Ми вивчаємо функцію, що дозволяє людям давати нам відгуки про коментарі до повідомлень на публічних сторінках. Поки ця функція доступна тільки для невеликої групи жителів США», - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голлівудський актор Джим Керрі продав свої акції компанії Facebook та видалив свою сторінку із соціальної мережі, звинувативши її у недостатньому протистоянні російському втручанню у вибори у США.