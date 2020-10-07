Фахівці виявили, коли медичні маски втрачають свою ефективність



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Фахівці виявили уразливість медичних масок

За інформацією фахівців, вода обмежує потік повітря і таким чином знижує ефективність масок

Фахівці виявили, що медичні маски втрачають свою ефективність, коли вони стають вологими.

Про цю уразливість повідомляє Daily Star.

За інформацією фахівців, вода обмежує потік повітря і таким чином знижує ефективність масок.

Експерти нагадали, що така вразливість може створити більше проблем саме восени, коли випадає більше опадів.

Як пояснила колишній представник програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з раком Керол Сікора (Karol Sikora), волога робить маски пористими, тому всі типи масок уразливі в сиру погоду.

Професор генетичної епідеміології Тім Спектор (Tim Spector) порадив частіше міняти маски восени і стежити, щоб вони залишалися сухими.