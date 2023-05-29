Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Фахівці показали 2000-річну мумію, яка має внутрішні органи (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Фахівці показали 2000-річну мумію, яка має внутрішні органи (фото)
Органи мумії усі цілі, навіть легеневі нерви
фото: Sailingstone Travel/Alamy Stock Photo

Жінка померла між 178 та 145 роками до нашої ери

Експерти продемонстрували фотографію муміфікованого трупа, якому понад 2000 років. Він зберігся дуже добре, наявні навіть внутрішні органи. Про це повідомляє ladbible.com.

Це мумія жінки Дай, також відомої як Синь Чжуй. Вона померла між 178 і 145 роками до нашої ери. Її гробницю знайшли випадково в 1971 році, і патологоанатоми не могли повірити, наскільки вона добре збереглася.  

Синь Чжуй була багата. ЇЇ труп муміфікували найкращі муміфікатори, тому шкіра була ще вологою, а вени наповнені кров’ю. Органи мумії також були цілі, навіть легеневі нерви.

Мумію можна побачити в музеї провінції Хунань
Мумію можна побачити в музеї провінції Хунань
фото: Sailingstone Travel/Alamy Stock Photo

Під час огляду тіла, експерти виявили в стравоході понад 100 неперетравлених насінь дині. Його також виявили в кишківнику і шлунку. З’ясувалося, що за годину до смерті жінка з’їла диню.

Тіло мумії було загорнуте в 18 шовкових і лляних тканин, тому воно так добре збереглося. Труна була наповнена прозорою рідиною, яка під впливом кисню стала коричневою.

Зазначимо, що подивитися на мумію можна в музеї провінції Хунань.

Читайте також: В уламках «Титаніка» знайдено цікаву прикрасу (відео)
Теги: історія вчені

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Фахівці показали 2000-річну мумію, яка має внутрішні органи (фото)
Фахівці показали 2000-річну мумію, яка має внутрішні органи (фото)
Китай повідомив, коли планує здійснити висадку людей на Місяць
Китай повідомив, коли планує здійснити висадку людей на Місяць
Загальноросійське державне медіа приховує ситуацію на Бєлгородщині (фотофакт)
Загальноросійське державне медіа приховує ситуацію на Бєлгородщині (фотофакт)
У яких країнах є жіночі вагони у потягах: інфографіка
У яких країнах є жіночі вагони у потягах: інфографіка
У Танзанії на стадіоні відбулася тиснява: десятки людей отримали поранення
У Танзанії на стадіоні відбулася тиснява: десятки людей отримали поранення
У Росії спалахнула масштабна пожежа (фото)
У Росії спалахнула масштабна пожежа (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
РФ планує провести великий військовий парад: названо дату і місце
52K
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
42K
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
31K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
24K
Атака дронами й ракетами: стали відомі деталі ударів по Києву (фото, відео)
23K
Ердоган проти Киличдароглу: у Туреччині стали відомі перші результати виборів (оновлено)

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Сьогодні, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Сьогодні, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Сьогодні, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Сьогодні, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Сьогодні, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту