Фахівці показали 2000-річну мумію, яка має внутрішні органи (фото)

Жінка померла між 178 та 145 роками до нашої ери

Експерти продемонстрували фотографію муміфікованого трупа, якому понад 2000 років. Він зберігся дуже добре, наявні навіть внутрішні органи. Про це повідомляє ladbible.com.

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Це мумія жінки Дай, також відомої як Синь Чжуй. Вона померла між 178 і 145 роками до нашої ери. Її гробницю знайшли випадково в 1971 році, і патологоанатоми не могли повірити, наскільки вона добре збереглася.

Синь Чжуй була багата. ЇЇ труп муміфікували найкращі муміфікатори, тому шкіра була ще вологою, а вени наповнені кров’ю. Органи мумії також були цілі, навіть легеневі нерви.

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Мумію можна побачити в музеї провінції Хунань фото: Sailingstone Travel/Alamy Stock Photo

Під час огляду тіла, експерти виявили в стравоході понад 100 неперетравлених насінь дині. Його також виявили в кишківнику і шлунку. З’ясувалося, що за годину до смерті жінка з’їла диню.

Тіло мумії було загорнуте в 18 шовкових і лляних тканин, тому воно так добре збереглося. Труна була наповнена прозорою рідиною, яка під впливом кисню стала коричневою.

Зазначимо, що подивитися на мумію можна в музеї провінції Хунань.