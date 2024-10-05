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ФБР попереджає про загрозу терактів у США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ФБР попереджає про загрозу терактів у США
ФБР ствурджує, що іноземні терористичні організації та інші екстремісти можуть здійснити теракт у США
фото з відкритих джерел

ФБР: За останній рік ми спостерігали насильницьку екстремістську діяльність і злочини на ґрунті ненависті у США

Федеральне бюро розслідувань попереджає щодо підвищеної загрози терористичних актів у США напередодні річниці нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Про це йдеться у звіті ФБР.

«За останній рік ми спостерігали насильницьку екстремістську діяльність і злочини на ґрунті ненависті у Сполучених Штатах, пов'язані з конфліктом», – йдеться у повідомленні.

ФБР зауважує, що іноземні терористичні організації та інші екстремісти можуть спробувати «мотивувати суб'єктів загрози, які сповідують різні ідеології, в тому числі тих, хто сповідує насильницький антисемітизм та ісламофобію, до вчинення насильницьких дій».

Нагадаємо, що ізраїльські військові заявили про ліквідацію кілька місяців тому високопосадовця угруповання «ХАМАС» Раухі Муштаху, який де-факто був «прем'єр-міністром» сектору Гази. 

До слова, президент США Джо Байден заявив, що не очікує ескалації конфлікту на Близькому Сході до великої війни. Заява прозвучала на тлі операцій Ізраїлю проти«Хамасу» у Секторі Газа, а також проти «Хезболли» в Лівані, на фоні загострення напруженості з Іраном.

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Теги: ХАМАС теракти в США теракт США ФБР

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