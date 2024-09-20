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Коли Зеленський зустрінеться з Байденом у Білому домі: названо дату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Коли Зеленський зустрінеться з Байденом у Білому домі: названо дату
Зеленський матиме переговори з Байденом 26 вересня
фото: Reuters

Лідери обговорять перебіг війни в Україні

Президент Володимир Зеленський зустрінеться американським колегою Джо Байденом у Білому домі в четвер, 26 вересня. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Зазначається, що віцепрезидентка й кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс також окремо зустрінеться з Зеленським у Білому домі.

«Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку України Сполученими Штатами в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка підкреслять свою непохитну відданість підтримувати Україну, доки вона не переможе у цій війні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки. Президент виступить на Генеральній Асамблеї ООН, зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Під час візиту до США Зеленський представить Байдену план перемоги. Крім того, український лідер планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Україна підготувала усі пункти плану перемоги у війні проти Росії. Наразі залишилось лише рішучість партнерів його реалізувати.

Як повідомлялося, Україна у вересні поділиться планом своєї перемоги з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Український план перемоги містить пʼять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак Київ готовий розширити документ за пропозиціями США, якщо це посилить Україну.

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Теги: Джозеф Байден США Камала Гарріс Володимир Зеленський

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