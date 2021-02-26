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    ФБР українською мовою оголосило в розшук «кухаря Путіна»

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    Пригожин відомий як &laquo;кухар Путіна&raquo;, оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети - ФБР українською мовою оголосило в розшук «кухаря Путіна»
    Пригожин відомий як «кухар Путіна», оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети
    Фото з відкритих джерел

    За інформацію, яка допоможе заарештувати Пригожина обіцяють чверть мільйона доларів

    США у розшук оголосили російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна», за втручання у президентські вибори 2016 року.
    Про це повідомили у Федеральному бюро розслідувань.
    Повідомляється, що всього в розшук оголошені 13 осіб – їх звинувачують у змові з метою втручання в політичну систему США. Федеральне бюро оголосило нагороду в $250 тисяч за інформацію, яка допоможе заарештувати Пригожина.
    «Ці люди брали участь в змові з метою втручання у політичну систему США, включно з президентськими виборами 2016 року. 16 лютого 2018 року Окружним судом округу Колумбія були видані федеральні ордери на арешт цих осіб», – йдеться на сайті ФБР.
    Пригожин є близьким другом президента РФ Володимира Путіна і творцем так званої «фабрики тролів», яка займається поширенням шкідливого політичного і економічного впливу по всьому світу на замовлення російських спецслужб.
    Крім того, з ним пов’язують приватну військову компанію Вагнера, найманці якої воювали на Донбасі, у Сирії та Африці.
    Пригожин відомий як «кухар Путіна», оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети.

    Як повідомлялося раніше, петербурзький бізнесмен і «кухар Путіна» Євген Пригожин подав позов «про захист честі й гідності» до керівника регіональної мережі штабів опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова.
    Теги: Росія США вибори Путін ФБР арешт розшук
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