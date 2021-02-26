ФБР українською мовою оголосило в розшук «кухаря Путіна»

Пригожин відомий як «кухар Путіна», оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети

За інформацію, яка допоможе заарештувати Пригожина обіцяють чверть мільйона доларів

США у розшук оголосили російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна», за втручання у президентські вибори 2016 року.

Про це повідомили у Федеральному бюро розслідувань.

Повідомляється, що всього в розшук оголошені 13 осіб – їх звинувачують у змові з метою втручання в політичну систему США. Федеральне бюро оголосило нагороду в $250 тисяч за інформацію, яка допоможе заарештувати Пригожина.

«Ці люди брали участь в змові з метою втручання у політичну систему США, включно з президентськими виборами 2016 року. 16 лютого 2018 року Окружним судом округу Колумбія були видані федеральні ордери на арешт цих осіб», – йдеться на сайті ФБР.

Пригожин є близьким другом президента РФ Володимира Путіна і творцем так званої «фабрики тролів», яка займається поширенням шкідливого політичного і економічного впливу по всьому світу на замовлення російських спецслужб.

Крім того, з ним пов’язують приватну військову компанію Вагнера, найманці якої воювали на Донбасі, у Сирії та Африці.

Пригожин відомий як «кухар Путіна», оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети.