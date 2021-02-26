ФБР українською мовою оголосило в розшук «кухаря Путіна»
Пригожин відомий як «кухар Путіна», оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети
Фото з відкритих джерел
За інформацію, яка допоможе заарештувати Пригожина обіцяють чверть мільйона доларів
США у розшук оголосили російського бізнесмена Євгена Пригожина, відомого як «кухар Путіна», за втручання у президентські вибори 2016 року.
Про це повідомили у Федеральному бюро розслідувань.
Повідомляється, що всього в розшук оголошені 13 осіб – їх звинувачують у змові з метою втручання в політичну систему США. Федеральне бюро оголосило нагороду в $250 тисяч за інформацію, яка допоможе заарештувати Пригожина.
«Ці люди брали участь в змові з метою втручання у політичну систему США, включно з президентськими виборами 2016 року. 16 лютого 2018 року Окружним судом округу Колумбія були видані федеральні ордери на арешт цих осіб», – йдеться на сайті ФБР.
Пригожин є близьким другом президента РФ Володимира Путіна і творцем так званої «фабрики тролів», яка займається поширенням шкідливого політичного і економічного впливу по всьому світу на замовлення російських спецслужб.
Крім того, з ним пов’язують приватну військову компанію Вагнера, найманці якої воювали на Донбасі, у Сирії та Африці.
Пригожин відомий як «кухар Путіна», оскільки його компанії організовували для президента РФ банкети.
These individuals are wanted by #FBI for their alleged involvement in conspiracy to defraud US by impairing, obstructing & defeating the lawful functions of FEC, DOJ & Dept of State. This occurred from early 2014 to February of 2018. https://t.co/cgthtZJh1H pic.twitter.com/Zt8RujODqA— FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021
Як повідомлялося раніше, петербурзький бізнесмен і «кухар Путіна» Євген Пригожин подав позов «про захист честі й гідності» до керівника регіональної мережі штабів опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова.
До слова, раніше «кухар Путіна» Пригожин перерахував 1 млн рублів на лікування Навального.