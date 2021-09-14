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    Названо країни, в яких житло дорожчає найшвидше

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    Найбільші темпи зростання демонструють ціни на житло в Туреччині - Названо країни, в яких житло дорожчає найшвидше
    Найбільші темпи зростання демонструють ціни на житло в Туреччині
    Фото з відкритих джерел

    В середньому у 55 країнах, що беруть участь у дослідженні, житло подорожчало на 9% протягом кварталу

    За підсумками другого кварталу 2021 року світовим лідером зі зростання цін на житло стала Туреччина. Про це повідомляють ЗМІ.

    Лідери за темпами зростання цін на житло

    Як з'ясували аналітики консалтингової компанії Knight Frank, в Туреччині ціни на житлову нерухомість за рік зросли максимально – на 29%.

    Друге місце в списку країн із найшвидшим зростанням цін на житло посіла Нова Зеландія – там квадратні метри подорожчали на 26%.

    Третє місце розділили США і Словаччина (по 19%).

    В середньому у 55 країнах, що беруть участь у дослідженні, ціни на житло зросли на 9% (в попередньому кварталі – на 7%). Тільки у двох країнах зафіксовано зниження вартості нерухомості – в Індії (мінус 0,5% в річному обчисленні) та Іспанії (мінус 0,9%).

    Нагадаємо, Київ потрапив до топ-10 столиць Європи з найнижчими цінами на житло, зайнявши восьме місце в рейтингу. Житло у столиці України коштує в середньому 81,5 тис. євро. За один квадратний метр в центрі Києва потрібно заплатити 1,49 тис. євро.

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    Теги: Туреччина нерухомість рейтинг ціни житло квартира
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    Названо країни, в яких житло дорожчає найшвидше