Фінляндія запускає масштабну перевірку сирен оповіщення

1 червня, по всій країні пролунають навчальні тривоги

Фінська влада продовжує планову модернізацію та перевірку готовності елементів цивільної оборони до надзвичайних ситуацій. У перший день літа в усіх муніципалітетах країни відбудеться щомісячне тестування мережі гучномовців та сирен. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

У Міністерстві внутрішніх справ наголошують, що в умовах поточної геополітичної ситуації кожен мешканець повинен чітко орієнтуватися у звукових сценаріях цивільного захисту. Випробування систем громадського оповіщення розпочнеться у понеділок, 1 червня, рівно о 12:00 за місцевим часом. Фінляндія проводить подібні заходи традиційно у перший понеділок кожного місяця, якщо цей день не збігається з офіційними державними святами.

У спеціальній заяві Міністерства внутрішніх справ Фінляндії акцентують, що головна мета червневого тренування – навчити суспільство безпомилково відрізняти технічну перевірку від оголошення фактичної небезпеки.

Всупереч розвитку цифрових технологій, у Гельсінкі розглядають вуличні сирени як надійний і незамінний інструмент оперативного сповіщення тих людей, які під час надзвичайної події опинилися під відкритим небом. Насамперед мережу розгортають для попередження про транскордонне поширення токсичного диму, викиди небезпечних газів на виробництвах чи природні катаклізми. Сирени є частиною багатоплатформної системи оповіщення про надзвичайні ситуації Фінляндії, яка також передбачає публікацію попереджень через додаток 112 Suomi.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб опинився серед головних претендентів на роль представника Європейського Союзу у потенційних переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. Сам фінський лідер уже заявив, що не відкидає такої можливості.