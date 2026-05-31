Безпілотники атакували ключову вузлову станцію «Лазарєво» у Кіровській області

Максим Бурич
Безпілотники вдарили по ключовій нафтовій інфраструктурі РФ
Ураження диспетчерського вузла «Лазарєво» б'є по найвразливішому місцю російського експорту – логістиці постачання до портів Балтійського моря

Географія ударів українських безпілотників по паливній інфраструктурі країни-агресорки стрімко розширюється, сягаючи глибокого тилу РФ. Чергова скоординована атака зафіксована у стратегічно важливому регіоні: дрон уразив виробничо-диспетчерську станцію (ВДС) «Лазарєво» у Кіровській області. Об'єкт є критичним елементом системи «Транснєфті», що забезпечує щоденний багатомільйонний транзит «чорного золота». Про це повідомляє «Главком».

Удар по Кіровській області

Безпілотники подолали величезну відстань, щоб поцілити у виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво». Масштаби пошкоджень наразі уточнюються, проте сам факт точного прильоту по такому специфічному об'єкту вже спричинив паніку серед російських нафтовиків. Порушення роботи станції автоматично створює ефект «пляшкового горла» для всієї нафтотранспортної системи РФ.

Що таке ВДС «Лазарєво» і чому вона критична?

Для більшості пересічних громадян «нафтобаза» та «ВДС» звучать схоже, але між ними є колосальна технологічна різниця. Якщо звичайна нафтобаза – це просто великий «склад» у вигляді бочок із бензином чи дизелем, то виробничо-диспетчерська станція – це «мозок» і «серце» магістрального нафтопроводу. Уявіть собі величезну залізничну розв'язку, де сходяться сотні колій з усієї країни, тільки замість потягів там під шаленим тиском течуть мільйони тонн сирої нафти.

ВДС «Лазарєво» виконує три вагомі функції:

  • Перекачування та тиск: Нафта не може текти сама на тисячі кілометрів із Сибіру. ВДС обладнана надпотужними насосними станціями, які підтримують необхідний тиск у трубі та штовхають сировину далі.
  • Розподіл потоків: Саме тут сира західносибірська нафта сортується і переспрямовується – частина йде на внутрішні російські нафтопереробні заводи (НПЗ) для виготовлення палива, а величезний масив скеровується прямо до балтійських портів (наприклад, Приморськ або Усть-Луга) для завантаження в танкери.
  • Облік та контроль: Станція регулює якість нафти, змішує різні сорти та веде автоматизований облік експортних об'ємів.

Важливість ураження ВДС «Лазарєво» важко переоцінити, адже цей удар б'є не по наслідках (наявності палива у танків на передовій), а по першопричині – спроможності Росії продавати нафту і заробляти гроші на війну.

Вихід з ладу або навіть тимчасова зупинка потужностей ВДС «Лазарєво» ламає логістичний ланцюжок поставок на Балтику. Оскільки нафтопровід – це замкнена герметична система, якщо блокується один вузол, нафта починає накопичуватися в інших місцях. Росіяни будуть змушені або екстрено шукати обхідні шляхи (що дорого і довго), або взагалі консервувати свердловини в Сибіру, бо нафту просто нікуди качати.

Крім того, заміна насосного та диспетчерського обладнання на таких станціях ускладнена міжнародними санкціями. Більшість технологічних ліній там – західного виробництва. Таким чином, атака на «Лазарєво» позбавляє Кремль валютної виручки від продажу сирої нафти на зовнішні ринки.

Нагадаємо, у Саратові вночі запалав нафтопереробний завод – після ударів безпілотників на об'єкті почалися пожежі, персонал екстрено скидав тиск із системи.

