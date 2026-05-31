Поблизу узбережжя Массачусетса вибухнув метеорит

За даними NASA, енергія від розпаду космічного тіла в атмосфері дорівнювала вибуху 300 тонн тротилу

Небо над північно-східним узбережжям Сполучених Штатів Америки стало ареною для рідкісного та видовищного астрономічного явища. Потужний метеорит увійшов у щільні шари атмосфери Землі, спровокувавши яскравий спалах та надгучний звуковий удар, який налякав і водночас захопив мешканців кількох американських штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Космічний прибулець заявив про себе в суботу, приблизно о 14:11 за місцевим часом. Спочатку десятки очевидців на північному сході США повідомили про появу в денному небі велетенської вогняної кулі (боліда), що стрімко рухалася. За лічені секунди після спалаху Массачусетсом та сусідніми регіонами прокотився глухий, потужний вибух.

фото: NOAA

Свідчення людей із різних міст збігаються в деталях: раптовий акустичний удар був настільки сильним, що в оселях мешканців задрижали шибки, а в деяких районах затремтіли навіть стіни приватних будинків. Повідомлення про незвичне явище масово надходили з території кількох штатів Нової Англії, що допомогло науковцям оперативно зібрати первинні дані.

Паралельно спалах та звукові коливання зафіксували датчики Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), які підтвердили аномальний сигнал саме в той час, коли цивільні почали обривати гарячі лінії екстрених служб.

За попередніми розрахунками фахівців, метеорит увійшов в атмосферу планети безпосередньо над океанським узбережжям неподалік Бостона.

Офіційне роз'яснення щодо природи та масштабів події оперативно надали в американському космічному відомстві (NASA).

За оцінками Головного офісу метеорного середовища NASA, космічний об'єкт не досяг поверхні планети. На висоті приблизно 64 км над північно-східною частиною штату Массачусетс та південно-східним Нью-Гемпширом через шалений опір повітря тіло розпалося на дрібні фрагменти. Енергія, яка вивільнилася під час цього термічного руйнування, відповідала вибуху приблизно 300 тонн тротилу. Саме це й пояснює утворення сильної акустичної хвилі.

Нагадаємо, фрагменти метеорита пошкодили кілька житлових будинків на заході Німеччини. Інформація про пошкодження надійшла 8 березня, зокрема, з міста Кобленц, а також гірських масивів Хунсрюк і Айфель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.