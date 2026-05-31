Генштаб підтвердив ураження Саратовського нафтозаводу та стратегічної станції «Лазарєво»

Максим Бурич
glavcom.ua
Українські дрони атакували найвразливіше місце російського експорту
фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони України здійснили масштабний комбінований удар по паливній інфраструктурі та військових об'єктах агресора

У ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали серії нищівних ударів по ключових об'єктах військово-економічного потенціалу Російської Федерації. Головною мішенню став нафтопереробний завод «Саратовский» у Поволжі, де спалахнула масштабна пожежа. Паралельно українські безпілотники та ракетні підрозділи паралізували магістральний транзит нафти в Кіровській області та знищили низку важливих пунктів управління на фронті й у прикордонних російських регіонах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Удар по ПАТ «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» став одним із найболючіших для паливної системи ворога, адже це підприємство є серцем нафтопереробки всього Поволзького регіону. Завод офіційно входить до структури державного гіганта «Роснєфть» та має проєктну потужність близько 7 млн тонн нафти на рік.

Внаслідок точного влучання на території НПЗ виникла сильна пожежа, яку фіксували місцеві мешканці. Підприємство спеціалізується на випуску автомобільних бензинів та дизельного пального, велика частина яких безпосередньо спрямовувалася на забезпечення паливної логістики підрозділів російської армії. Наразі масштаби руйнувань та терміни зупинки технологічних ліній уточнюються.

Окрім безпосередньої переробки, українські дрони атакували найвразливіше місце російського експорту – магістральний транзит сировини. У Кіровській області уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Лазарєво».

Цей об'єкт є ключовим вузлом магістрального нафтопроводу Сургут – Горький – Полоцьк. Станція забезпечує перекачування під високим тиском сирої нафти із Західного Сибіру до нафтопереробних заводів та стратегічних експортних портів Балтійського моря. Виведення її з ладу ламає всю логістичну систему постачання нафти як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Додатково у Ростовській області підрозділи Сил оборони уразили великий склад паливно-мастильних матеріалів у районі населеного пункту Матвєєв Курган, який забезпечував заправку техніки окупантів на Донецькому напрямку.

Паралельно з економічним тиском, українські воїни провели успішну операцію з деривації військового управління ворога. За даними Генштабу, точними ударами знищено або суттєво пошкоджено Командно-спостережний пункт противника у районі населеного пункту Бегоща (Курська область, РФ), пункти управління безпілотними літальними апаратами у районах Графовки (Бєлгородська область, РФ) та Калинового на Донеччині та велику майстерню з виробництва та ремонту БпЛА окупантів у самому Донецьку.

Крім того, зафіксовано потужні прильоти по районах щільного зосередження живої сили та техніки російських військ у Донецьку та селищі Желанне.

Нагадаємо, у Саратові вночі запалав нафтопереробний завод – після ударів безпілотників на об'єкті почалися пожежі, персонал екстрено скидав тиск із системи.

