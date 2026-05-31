Італія відправить військових до Румунії після інциденту з дроном

Близько 100 італійських військових тренуватимуть румунських колег

Уряд Італії ухвалив рішення про термінове розгортання військового контингенту та авіаційної групи на території Румунії. Екстрений крок став прямою відповіддю на резонансний інцидент, що стався в ніч проти 29 травня, коли російський ударний дрон типу «Шахед» порушив повітряний простір Альянсу та влучив у багатоповерхівку в румунському місті Галац. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на La Repubblica.

Італійські пілоти та інструктори допоможуть союзникам по НАТО вибудувати надійну систему протидії дроновому терору РФ. За даними журналістів, Італія відправить до Румунії військовий контингент у складі приблизно 100 солдатів, а також ескадрилью сучасних багатоцільових винищувачів. Головне завдання місії – проведення інтенсивних навчань для румунських військовослужбовців та передача практичного досвіду з виявлення, супроводження та безпосереднього знищення малорозмірних повітряних цілей, зокрема російських дронів-камікадзе.

Місія офіційно розпочнеться 15 червня.Основним пунктом базування визначено стратегічну авіабазу імені Михаїла Когелнічану, розташовану неподалік портового міста Констанца на узбережжі Чорного моря. Попередньо заплановано, що інтенсивний курс підготовки триватиме близько одного місяця.

Джерела зазначають, що це перекидання сил частково планувалося заздалегідь у межах ротаційних заходів, проте операцію тримали в секреті й не оголошували публічно. Наказ про негайне прискорення та розширення масштабів місії віддали особисто у Римі одразу після того, як російський бойовий безпілотник вибухнув на цивільному об'єкті в Румунії. Інсайдери наголошують, що ці навчання суттєво відрізнятимуться від стандартних, рутинних місій патрулювання, які Італія зазвичай виконує під егідою НАТО.

Місія триватиме приблизно місяць і відрізнятиметься від звичайних місій Італії в рамках навчань НАТО. Італія швидко зреагувала на інцидент. Міністр оборони через кілька годин написав у соціальних мережах, що він разом з румунським народом, і надіслав своєму румунському колезі повідомлення про підтримку. Премʼєрка Джорджія Мелоні також заявила, що це був напад на союзника та члена Європейського Союзу , і сказала, що вона разом з румунським народом.

Нагадаємо, падіння російського ударного безпілотника на житловий будинок у Румунії стало черговим сигналом про те, що Європа залишається вразливою перед сучасною війною дронів, попри понад чотири роки бойових дій біля кордонів ЄС і НАТО. Як інформує «Главком», про це пише Bloomberg.

Унаслідок інциденту в портовому місті Галац, розташованому приблизно за 20 кілометрів від українського кордону, поранення отримали жінка та її 14-річна дитина. Румунська влада назвала подію «серйозною та безвідповідальною ескалацією» з боку Москви.