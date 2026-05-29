Понад 2000 км від фронту: Росія вперше оголосила ракетну тривогу на Ямалі (відео)
Війна дістала за Полярне коло
Влада країни-агресорки вперше від початку повномасштабного вторгнення оголосила режим ракетної небезпеки на території всього Уральського федерального округу. Масштабна повітряна тривога докотилася навіть до Ямало-Ненецького автономного округу, який розташований у глибокому тилу РФ. Про це, як повідомляють російські медіа, заявив представник президента РФ в окрузі Артем Жога, інформує «Главком».
Повідомляється, що через загрозу атаки «невідомих повітряних цілей» небо над Уралом було екстрено закрите для цивільної авіації.
Найбільші аеропорти регіону повністю зупинили роботу:
- Єкатеринбург (Кольцово) – призупинено прийом та виліт літаків;
- Челябінськ – скасовано або перенесено всі рейси;
- Перм – авіапростір повністю заблоковано.
Місцеві мешканці масово публікують у соцмережах відео з виттям сирен та повідомляють про паніку.
🚨Влада Росії вперше від початку повномасштабного вторгнення оголосила ракетну небезпеку на території всього Уральського федерального округу.
☝️Масштабна тривога докотилася навіть до Ямалу, що розташований на відстані понад 2000 кілометрів від кордону з Україною. pic.twitter.com/GEt5Tkazpd
Окрім Ямалу, повітряна тривога зафіксована у:
- Тюменській,
- Нижньогородській,
- Оренбурзькій областях,
- Пермському краї,
- Ханти-Мансійському автономному окрузі (Югра),
- Татарстані.
«Главком» писав, що в Україні практично щодня через «дружні дії» сусіда оголошується повітряна тривога. Так, сьогодні, 29 травня, лише у Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин.
Нагадаємо, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.
