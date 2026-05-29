Понад 2000 км від фронту: Росія вперше оголосила ракетну тривогу на Ямалі (відео)

Війна дістала за Полярне коло

Влада країни-агресорки вперше від початку повномасштабного вторгнення оголосила режим ракетної небезпеки на території всього Уральського федерального округу. Масштабна повітряна тривога докотилася навіть до Ямало-Ненецького автономного округу, який розташований у глибокому тилу РФ. Про це, як повідомляють російські медіа, заявив представник президента РФ в окрузі Артем Жога, інформує «Главком».

Повідомляється, що через загрозу атаки «невідомих повітряних цілей» небо над Уралом було екстрено закрите для цивільної авіації.

Найбільші аеропорти регіону повністю зупинили роботу:

Єкатеринбург (Кольцово) – призупинено прийом та виліт літаків;

Челябінськ – скасовано або перенесено всі рейси;

Перм – авіапростір повністю заблоковано.

Місцеві мешканці масово публікують у соцмережах відео з виттям сирен та повідомляють про паніку.

May 29, 2026

Окрім Ямалу, повітряна тривога зафіксована у:

Тюменській,

Нижньогородській,

Оренбурзькій областях,

Пермському краї,

Ханти-Мансійському автономному окрузі (Югра),

Татарстані.

Півострів Ямал – це віддалений регіон на півночі Західного Сибіру (Росія), за Північним полярним колом, відомий величезними запасами газу. Відстань від кордонів України до Ямалу становить приблизно 2500–3000 км залежно від конкретного населеного пункту.

«Главком» писав, що в Україні практично щодня через «дружні дії» сусіда оголошується повітряна тривога. Так, сьогодні, 29 травня, лише у Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин.

Нагадаємо, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів. «Главком» проаналізував, скільки саме коштувала Кремлю ця атака.