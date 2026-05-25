Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Кандидатуру Стубба почали просувати на тлі нових дискусій у ЄС

Президент Фінляндії Александр Стубб опинився серед головних претендентів на роль представника Європейського Союзу у потенційних переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. Сам фінський лідер уже заявив, що не відкидає такої можливості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на фінського мовника Yle.

Стубб наголосив, що переговорний процес можливий лише після того, як Росія погодиться на припинення вогню. Під час розмови журналісти запитали його, чи готовий він представляти Європу на потенційних переговорах із Москвою. «Якщо ви запитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно», – сказав президент Фінляндії.

Водночас фінське видання Helsingin Sanomat із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Стубба можуть готувати до виконання важливої ролі у майбутньому переговорному процесі між Європою та Росією.

Нагадаємо, що у Європейському Союзі вже розпочалися дискусії щодо того, хто може представляти ЄС на потенційних переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним. Серед можливих кандидатів на роль переговорника називають колишнього голову Європейського центрального банку та експрем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, а також колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

Як повідомлялося раніше, питання створення окремої посади спецпосланця ЄС обговорювали під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти у Парижі.

У Брюсселі побоюються, що контакти з Москвою можуть повністю перейти під контроль США, тому Європа прагне мати власного представника для переговорів із Кремлем.