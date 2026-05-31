Ебола б'є рекорди: понад 1000 випадків за два тижні

Вікторія Літвінова
Підтвердженої вакцини нині не існує, а вбиває вірус приблизно кожного третього інфікованого
фото ілюстративне
Лікарі без кордонів: жодного разу в історії спалахів Еболи не реєстрували стільки випадків так швидко

Спалах лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго набирає обертів із небаченою швидкістю – за два тижні понад тисячу підозрюваних випадків і щонайменше 246 смертей. Медична організація «Лікарі без кордонів» назвала ситуацію «вкрай тривожною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Рекордні темпи поширення

«Жодного разу раніше спалах Еболи не реєстрував стільки випадків так швидко після оголошення надзвичайної ситуації», – заявив заступник директора «Лікарів без кордонів» доктор Алан Гонсалес. За його словами, реагування медиків досі не встигає за темпами поширення інфекції.

«Реальність така, що ніхто не знає справжнього масштабу цього спалаху. Нові підозрювані випадки фіксуються щодня, а сотні зразків досі не перевірено», –  наголосив він.

Сусідня Уганда вже зафіксувала дев'ять підтверджених випадків і одну смерть. Окремо в бразильському штаті Сан-Паулу під наглядом лікарів перебуває 37-річний чоловік, який нещодавно повернувся з ДР Конго – медики перевіряють підозрюваний випадок Еболи.

ВООЗ вилетіла на місце

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адганом Гебреєсус особисто прилетів до провінції Іторі – найбільш ураженого регіону. Він закликав місцеві громади активніше долучатися до боротьби з вірусом: «Вони краще розуміють проблеми і знають, як їх вирішити».

Тедрос також застеріг від традиційних похоронних обрядів, що передбачають дотик до тіла померлого: «Поки ми сумуємо за втраченими, ми маємо зробити все, щоб не втратити ще більше».

У Бунії – головному місті провінції – життя зовні виглядає майже звично: люди пересуваються, торгують, займаються своїми справами. В аеропорті пасажирів направляють до станцій для миття рук, розвішані санітарні оголошення, інформацію транслюють радіо і телебачення місцевими мовами та французькою.

Що заважає зупинити вірус

MSF називає кілька головних перешкод для стримування спалаху:

  • закриття кордонів та аеропортів обмежує доставку гуманітарної допомоги;
  • збройний конфлікт у регіоні ускладнює роботу медиків;
  • затримки з тестуванням зразків.

Останню проблему частково вдалося вирішити: раніше зразки доводилося везти за 1500 км до Кіншаси. Тепер лабораторія в Бунії видає результати впродовж 24 годин.

Що за штам і чим він небезпечний

Поточний спалах спричинений рідкісним штамом Еболи – Бундібугіо. Підтвердженої вакцини проти нього не існує, а вбиває він приблизно кожного третього інфікованого. Вірус передається через прямий контакт із рідинами тіла зараженої людини, а також через забруднені предмети – голки, постільну білизну, одяг.

ВООЗ оголосила спалах міжнародною надзвичайною ситуацією ще 17 травня – через ризик виходу вірусу за межі регіону.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що троє волонтерів Червоного Хреста загинули від Еболи під час гуманітарної місії в Конго. Раніше «Главком» писав, як спалах тижнями залишався непоміченим і чому його так пізно виявили.

