Організатори Євробачення пішли на поступки головним фаворитам конкурсу: що дозволили фінам

Ілля Мандебура
Фінляндія наразі очолює рейтинг від букмекерів
Виступ Лінди Лампеніус та Пете Паркконена засяє по-новому через дозвіл організаторів

Європейська мовна спілка змінила правила виступу задля фінської скрипальки Лінди Лампеніус, яка виступатиме в дуеті з Пете Паркконеном з піснею Liekinheitin. Про це повідомляє «Главком»

Що зможе зробити Лампеніус під час своїх виступів?

Організатори дозволили Лінді Лампеніус живе виконання своїх партій на скрипці під час шоу. Це рішення є надзвичайно важливим, адже чинні правила конкурсу ще з 1999 року забороняють використання живих інструментів, вимагаючи, щоб уся інструментальна музика була попередньо записана на фонограму, а артисти на сцені лише імітували гру.

Причина поступок від Європейської мовної спілки

Дозвіл став результатом наполегливості фінської делегації, яка подала відповідний запит минулого місяця. Після серії репетицій та ретельних технічних випробувань організатори переконалися в бездоганності звучання та зробили рідкісний крок назустріч артистці. Подібні винятки трапляються вкрай рідко: наприклад, до цього лише італієць Лучіо Корсі у 2025 році отримав право на живу губну гармоніку. Для Лінди Лампеніус це можливість порушити багаторічну традицію «німого» виконання, що панувала на конкурсі з моменту скасування обов’язкового оркестру в 1998 році.

Про Лінду Лампеніус та Пете Паркконена

Свою конкурсну пісню Liekinheitin дует представить уже 12 травня у першому півфіналі.  

Linda Lampenius та Pete Parkkonen – це дует із Фінляндії, який поєднує академічну віртуозність і сучасну поп-рок енергію. 56-річна Лампеніус, відома також під міжнародним сценічним ім’ям Linda Brava, почала грати на скрипці в ранньому дитинстві. Уже у вісім років вона приєдналася до оркестру Helsinki Junior Strings і в підлітковому віці гастролювала Північною Америкою, Європою та Азією. Її сольний класичний альбом, випущений лейблом EMI Classics, зробив її однією з найуспішніших класичних артисток Фінляндії за обсягами продажів. Упродовж кар’єри вона працювала в різних жанрах – від академічної музики до попу й кросоверу, здобувши репутацію артистки, яка легко руйнує стильові межі.

36-річний Пете Еемелі Паркконен здобув загальнонаціональну популярність після участі у шоу Idols Finland у 2008 році, де посів третє місце. Невдовзі він випустив дебютний альбом The First Album, який очолив фінський чарт альбомів. Відтоді артист записав кілька студійних альбомів і синглів фінською мовою, активно гастролював клубами та фестивалями країни, а у 2014 році став переможцем Dancing with the Stars Finland.

