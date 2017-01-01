ФСБ з нового року змінює правила прикордонного режиму

ФСБ рекомендує жителям окупованого Криму ознайомитися з новими правилами прикордонного режиму

У Росії з 1 січня 2018 року набудуть чинності накази ФСБ, якими в новій редакції викладено «Правила прикордонного режиму» і регламент з видачі перепусток для в'їзду і проходу в прикордонну зону. [READ_MORE] Ці документи також регламентують видачу дозволів на господарську, промислову та іншу діяльність, проведення масових



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КП в окупованому Росією Джанкої

ФСБ рекомендує жителям окупованого Криму ознайомитися з новими правилами прикордонного режиму

У Росії з 1 січня 2018 року набудуть чинності накази ФСБ, якими в новій редакції викладено «Правила прикордонного режиму» і регламент з видачі перепусток для в'їзду і проходу в прикордонну зону.

Ці документи також регламентують видачу дозволів на господарську, промислову та іншу діяльність, проведення масових суспільно-політичних, культурних та інших заходів, тримання і випас худоби в прикордонній зоні, промислову, дослідницьку, вишукувальних та іншу діяльність в частині вод прикордонних річок, озер та інших водних об'єктів, де встановлено прикордонний режим, повідомляється в документі.

Жителям окупованого Росією Криму рекомендують ознайомитися з правилами прикордонного режиму і процедурою надання адміністративної послуги з видачі перепусток і дозволів. Зокрема, така рекомендація міститься на сайті підконтрольної Кремлю адміністрації Джанкоя.

Джерело: Крим.Реалії