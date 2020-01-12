Футболіст побив суддю за червону картку і покинув стадіон в кайданках (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Матч не був дограний

Футболіст клубу «Oratory Youths» Антуан Камільєрі побив суддю матчу другого дивізіону чемпіонату Мальти і потрапив під суд. Відео з’явилося на YouTube-каналі Disclosed News.

За інформацією TVM, на 90-й хвилині зустрічі проти «Sannat Lions» Камільєрі отримав червону картку за жорсткий підкат. Футболіст відмовився залишати поле, спробував атакувати суддю і вихопити у нього картки, але його зупинили гравці суперника. Уже залишаючи поле, Камільєрі накинувся на асистента головного арбітра. Він двічі вдарив суддю в обличчя.

Відзначається, що гравець відправився в роздягальню в супроводі поліції, а стадіон покинув в наручниках.

Гравця чекає судовий розгляд.

Матч не був дограний. Рахунок до зупинки зустрічі був 1: 0 на користь «Sannat Lions».

Нагадаємо, російський хокеїст НХЛ ледь не відправив суперника у нокаут під час матчу.