Газова змова Москви та Будапешта. Угорщина звинуватила Україну у «втручанні»

Петер Сіярто каже, що Україна намагається втручатися у справи Угорщини

Угорщина накинулась на Україну через критику газового контракту з Росією

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи після критики газового контракту з російським «Газпромом». Угорський дипломат назвав цю угоду «не політичною», а питанням енергетичної безпеки країни.

«Для Угорщини енергетична безпека – це питання суверенітету та економіки, а не політики. Не можна обігрівати будинки політичними заявами», – сказав Сіярто після підписання контракту.

Угорський глава МЗС назвав угоду «внутрішньою справою країни», а критику з боку України – «спробою втручання у внутрішні справи».

Нагадаємо, після підписання між Угорщиною і Росією довгострокового контракту на постачання газу в обхід території України українське Міністерство закордонних справ заявило про намір оскаржити цю угоду. Крім того, Україна відклала засідання спільної з Угорщиною комісії з питань економічного співробітництва.

Окрім того, українська сторона звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Минулого місяця Будапешт заявив, що погодив із Москвою всі умови для набрання чинності новою довгостроковою угодою про постачання газу з 1 жовтня.

Наприкінці серпня Сійярто заявив, що термін дії угоди з «Газпромом» складе 15 років, із застереженням про зміну закуповуваної кількості через 10 років. Він сказав, що ціну газу також узгодили. За словами Сійярто, «Газпром» постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно. Будуть використані два маршрути – 3,5 мільярда кубометрів йтимуть через Сербію і 1 мільярд кубометрів через Австрію.

Угорщина покладалася на Росію в імпорті природного газу трубопроводом через Україну, але в останні роки вона диверсифікувала імпорт газу, відкривши транскордонні магістралі з більшістю своїх сусідів, зокрема, забезпечивши собі поставки від Royal Dutch Shell, через газовий термінал у Хорватії.

Напередодні фахівець розповів, що подорожчає в Україні через газову кризу у Європі.

Нагадаємо, доки у Європі панує газова криза, прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що тарифи на природний газ для українців залишаються сталими і цілком прийнятними.

Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.