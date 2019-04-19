Генпрокурор США не заперечує проти свідчень Мюллера перед Конгресом



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Спецпрокурор Роберт Мюллер

У Конгресі хочуть, щоб спецпрокурор Мюллер «якомога швидше» дав свідчення

Генпрокурор США Вільям Барр заявив, що не заперечує, аби спецпрокурор Роберт Мюллер свідчив перед Конгресом за підсумками роботи над «Рашагейтс».

Про це Барр заявив у четвер, під час спеціальної прес-конференції, присвяченій оприлюдненню повного звіту Роберта Мюллера щодо «російського» розслідування.

«Я особисто не заперечую, щоби Боб Мюллер свідчив (на слуханнях у Конгресі – ред.)», - відповів Барр на уточнювальні запитання журналістів.

Таким чином, генпрокурор США відповів на спільну заяву спікера Палати представників Ненсі Пелосі й лідера демократів у Сенаті Чарльза Шумера про те, щоби спецпрокурор Мюллер «якомога швидше» дав свідчення в Конгресі.

Законодавці висловили занепокоєння після того, як The New York Times оприлюднила інформацію, що адвокати Трампа неодноразово обговорювали з мін'юстом те, як оприлюднювати висновки розслідування Мюллера.

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

Джерело: Укрінформ