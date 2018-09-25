Генсек ООН скличе кліматичний саміт наступного року



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Генсек ООН Антоніу Гуттереш

Генсек ООН наголосив на необхідності виконувати зобов’язання, які взяли на себе 196 країн, підписавши у 2015 Паризьку кліматичну угоду

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш заявив, що у вересні наступного року він скличе кліматичний саміт, оскільки ризики погіршення погодних умов з минулого року лише зросли.

Про свій намір він заявив під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

«Я скличу кліматичний саміт, аби мобілізувати наші дії та фінансові можливості. Ми зберемо разом країни та міста, учасників ринку, бізнесменів, представників громадського суспільства, тих, хто ухвалює рішення, аби сконцентруватися на самій суті проблеми», — сказав Гуттеріш.

Також він зазначив, що «як світові лідери ми робимо недостатньо».

Він додав, що зміни клімату та ризики, пов’язані з розвитком технологій, на сьогодні є двома найбільшими викликами, які від минулого року стали тільки критичнішими.

«Проблема клімату досягнула критичної точки. Якщо ми не змінимо курс за наступні два роки, ми ризикуємо отримати неконтрольовані зміни», — заявив Гуттеріш.

Генсек ООН також наголосив на необхідності виконувати зобов’язання, які взяли на себе 196 країн, підписавши у 2015 Паризьку кліматичну угоду. Минулого року американський президент Дональд Трамп заявив про вихід з неї. Однак реальний вихід згідно з умовами документу може статися тільки у 2020 році, коли термін перебування Трампа на посаді президента добіжить до кінця.

Під час промови генсек також закликав світових лідерів об’єднуватися на фоні втрати довіри людей до політиків, зростання популізму та поляризації у суспільствах.